Gli Sdraiati: #CAPIAMOCI, un esperimento sociale ispirato al film

E' al cinema da ieri, 23 novembre, Gli sdraiati, il film diretto da Francesca Archibugi, tratto dall'omonimo romanzo best-seller di Michela Serra. A interpretare sul grande schermo il papà Giorgio e il figlio Tito sono, rispettivamente, Claudio Bisio e il giovane esordiente Gaddo Bacchini.





Il film della Archibugi, come il libro di Serra, ruota intorno agli adolescenti e in particolare al rapporto che i genitori di oggi cercano di avere con loro.

Per rappresentare materialmente, con un'immagine forte e contemporanea, il divario tra padri e figli, un vero e proprio "muro" con una parete dedicata ai figli e un'altra dedicata ai genitori ha percorso le strade di Roma.

I passanti sono stati invitati a lasciare il proprio messaggio sul muro dedicato al genitore o al figlio con cui non sempre riescono a relazionarsi.

I risultati dell'esperimento sono raccontati in questo video: