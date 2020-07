Gli Screen Actors Guild Awards slittano di quasi due mesi per colpa della pandemia

News Cinema

I SAG Awards, che sono premi del sindacato degli attori hollywoodiani, sono stati spostati da gennaio a marzo 2021 a causa del Coronavirus.

Slittano le uscite cinematografiche americane, slittano gli Oscar, spostati al 25 aprile, e adesso arriva la notizia che del posticipo degli Screen Actors Guild Awards, premi annuali assegnati dal sindacato degli attori di Hollywood. La nuova data è il 14 marzo, mentre quella originaria era il 24 gennaio.

I SAG Awards sono sempre stati interessanti per molti perché anticipavano quasi sempre ciò che sarebbe accaduto durante la cerimonia di consegna degli Academy Awards. E poi c'era il premio al cast intero di un film che tanto ci piaceva, o meglio tanto ci piace, perché nessuno ha detto che i riconoscimenti verranno annullati.

Come per gli Oscar, i requisiti di eleggibilità sono stati modificati. Potranno ambire ai SAG Awards gli interpreti di film usciti, sia in sala che in streaming, fra il 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021.

L'edizione 2020 degli Screen Actors Guild Awards aveva visto trionfare, il 19 gennaio, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Laura Dern, Brad Pitt e il cast di Parasite. Ricordiamo che anche i Golden Globe sono stati spostati (al 28 febbraio 2021), così come i britannici BAFTA (11 aprile 2021). Immaginiamo che, a breve, verranno annunciati ulteriori slittamenti in avanti sempre di premi cinematografici.