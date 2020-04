Gli Oscar accetteranno anche film in streaming, uno dei cambiamenti annunciati per la pandemia

News Cinema

Varie novità nelle regole di eleggibilità dei film rese note dall'Academy per la prossima edizione degli Oscar.

L’Academy si adegua alla pandemia, in attesa che seguiranno anche altri. I criteri di eleggibilità di un film per gli Oscar dell’anno prossimo, infatti, sono cambiati in molte regole, fra cui l’accettazione anche dei film usciti direttamente in streaming, saltando le sale. La decisione prevede la sospensione temporanea dell’obbligo di uscire in almeno una sala della contea di Los Angeles, per almeno sette giorni consecutivi. Attenzione, però, non sarà sufficiente l’uscita in streaming per partecipare, ma il film dever aver già previsto un’uscita cinematografica ed essere disponibile sul servizio interno di streaming dell’Academy entro 60 giorni dall’uscita on demand o in streaming.

“Crediamo fermamente che non ci sia esperienza migliore della magia di vedere un film in una sala”; ha dichiarato il presidente dell’Academy David Rubin. “Il nostro impegno non cambia e non è diminuito. Nonostante questo, la storica tragedia della pandemia Covid-19 necessita un’eccezione temporanea alle nostre regole sull’elegibilità. Supportiamo i nostri membri e colleghi durante questo periodo pieno di incertezza. Riconosciamo l’importanza che il loro lavoro sia visto e celebrato, specialmente ora che il pubblico apprezza il cinema più che mai”.

È bene quindi essere chiari: una volta che i cinema riapriranno, la window dei sette giorni in sala verrà di nuovo richiesta a ogni film per essere eleggibile agli Oscar. In più l’Academy espanderà il numero di cinema per qualificarsi al di là di L.A. includendo anche New York, San Francisco e la Bay Area, Chicago, Miami e Atlanta.

Altra novità: verrà cancellata una categoria, con l’unione di sound mixing e sound editing, mix e montaggio del suono. In questo modo gli oscar assegnati saranno 23. inoltre, per la prima volta, tutti i membri verranno invitati a votare per il turno preliminare del film internazionale, con un minimo richiesto di candidati visti per partecipare al voto. Parlando invece della categoria colonna sonora, il board ha votato la regola che impone la necessità di almeno il 60% di musica originale, che diventa l’80% per i sequel e le saghe.

La 93° Notte degli Oscar si svolgerà il prossimo 28 febbraio 2021. Sicuramente sarà un’edizione a dir poco particolare.