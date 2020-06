Gli Oscar 2021 verranno posticipati di due mesi

News Cinema

La 93° edizione degli Academy Awards si terrà il prossimo 25 aprile.

La 93° edizione degli Oscar non si terrà più il 28 febbraio 2021 ma è stata posticipata al 25 aprile ovviamente dello stesso anno. Allo stesso modo il periodo di eleggibilità per il premio è stato fissato proprio per il 28 febbraio 2021 invece che limitato al precedente 31 dicembre 2020. La deadline per alcune categorie importanti come miglior film, miglior canzone e colonna sonora è stata fissata per il 15 gennaio 2021. Le nomination verranno annunciate il 15 marzo e le votazioni per eleggere i vincitori nelle varie categorie si chiuderanno il 20 aprile.

Non è la prima volta che questo succede: nel 1938 gli Oscar vennero ritardati a causa dell’allagamento di Los Angeles. Nel 1968 poi la cerimonia venne posticipata a causa dell’assassinio di Martin Luther King, e infine lo stesso successe nel 1981 a causa dell’attentato al Presidente Ronald Reagan. Il periodo di eleggibilità invece venne esteso ai soliti 12mesi soltanto all’epoca della sesta edizione del premio, che si tenne nel 1934.

La cerimonia degli Academy Award si terrà nel Dolby Theatre e verrà trasmessa negli Stati Uniti dalla ABC.