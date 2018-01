Gli invisibili: una clip in anteprima esclusiva del film evento per la Giornata della Memoria 2018

Diretto da Claus Räfle, Gli invisibili racconta un'incredibile e commovente storia vera, rivelando un capitolo poco conosciuto della resistenza degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

Quando il 19 giugno del '43 il ministro della propaganda nazista Goebbels proclamò Berlino "liberata dagli ebrei" il 19 Giugno del 1943, volveva dire che chiunque non fosse riuscito a fuggire in tempo sarebbe stato deportato nei campi di concentramento. Ma anche la spietata efficacia dei rastrellamenti nazisti non era esente da errori: circa 7.000 ebrei rimasero infatti nella capitale, riuscendo a scappare e nascondersi nei modi più avventurosi e coraggiosi. Entrarono in clandestinità assumendo false identità, e vissero nel continuo timore di essere scoperti, ma anche battendosi per difendere la loro vita giorno dopo giorno.

Quattro di questi "invisibili" sono al centro del racconto del film di Räfle, che è contraddistinto da una sapiente compenetrazione fra fiction e documentario, come ci dimostra questa clip che noi di Comingsoon.it vi presentiamo in anteprima esclusiva.

Gli invisibili sarà nelle sale con un'uscita evento il 25, 26 e 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, distribuito da Lucky Red.