Gli invasori spaziali: restaurato in 4K il classico della fantascienza anni Cinquanta - Guarda il trailer

Diretto da William Cameron Menzies e interpretato da Jimmy Hunt, Helena Carter, Arthur Franz, Morris Ankrum, Leif Erickson e Hillary Brooke, questo amatissimo B-movie sarà proiettato il 1° luglio al Cinema Ritrovato di Bologna.

Tra i tantissimi film che verranno proiettati a Bologna tra il 25 giugno e il 3 luglio nel corso del Cinema Ritrovato, il bellissimo festival organizzato dalla Cineteca di Bologna e dedicato al cinema del passato, ci sarà anche, nella neonata sezione Pratello Pop, anche Gli invasori spaziali (Invaders From Mars), un b-movie di fantascienza degli anni Cinquanta diretto da William Cameron Menzies e interpretato da Jimmy Hunt, Helena Carter, Arthur Franz, Morris Ankrum, Leif Erickson e Hillary Brooke, che è stato recentemente restaurato in 4K da Ignite Films sotto la supervisione di Scott MacQueen.

Gli invasori spaziali - che, come di deduce facilmente dal titolo, parla come spesso accadeva nella fantascienza degli anni Cinquanta di un'invasione aliena della Terra - ha la particolarità di vedere protagonista un ragazzino, attraverso i suoi occhi seguiamo tutta la vicenda, cosa piuttosto insolita per l'epoca. Non soprende quindi che del film venne realizzato un remake (Invaders, diretto da Tobe Hooper) nel 1986, ovvero nel decennio in cui, grazie a Spielberg, il cinema hollywoodiano fantastico e di genere ha visto spesso e volentieri bambini e adolescenti protagonisti delle sue storie.

Questo è il trailer di Gli invasori spaziali nella sua versione restaurata in 4K.