Gli infedeli: il film da vedere e commentare insieme lunedì 27 luglio con SimulWatch

News Cinema

Ispirato all'omonimo film francese del 2012, Gli infedeli in versione italiana è interpretato da Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Valentina Cervi. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 27 luglio alle 22.

La visione condivisa di lunedì 27 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film italiano che recupera una delle tradizioni della commedia all'italiana degli anni 50 e 60, una narrazione a episodi distinti l'uno dall'altro. Gli infedeli mette in scena storie separate tra loro ma legate insieme da un unico tema: l'infedeltà. L'idea del film è tratta dal francese Les infidèles, uscito in Italia nel 2012 anch'esso con il titolo Gli infedeli. In quel caso le storie brevi che componevano il film erano undici, mentre in questa versione italiana sono cinque. L'appuntamento per vedere tutti insieme Gli infedeli e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 27 luglio alle 22.

Diretto da Stefano Mordini, Gli Infedeli è composto da cinque episodi uniti dal tema dell'infedeltà. Protagonisti delle vicende narrate sono cinque uomini, che alle prese con mogli, fidanzate e amanti, racconteranno i loro insuccessi, le loro conquiste e i loro impietosi capitomboli. Del cast del film fanno parte: Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valentina Cervi, Marina Foïs, Massimiliano Gallo, Euridice Axen e Alessia Giuliani.



Gli Infedeli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Mega Shark vs Giant Octopus.