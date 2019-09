Gli Indifferenti torna al cinema in un film di Leonardo Guerra Seràgnoli con Valeria Bruni Tedeschi

News Cinema

Il celebre romanzo dello scrittore romano è già stato adattato nel 1964 da Francesco Maselli. Nel cast della nuova versione anche Edoardo Pesce e Giovanna Mezzogiorno.

Leonardo Guerra Seràgnoli, uno dei giovani registi più interessanti dell'attuale panorama del nostro cinema, riporterà al cinema il romanzo di Alberto Moravia "Gli indifferenti", già adattato da Francesco Maselli nel 1964 nel film omonimo con Paulette Goddard, Claudia Cardinale e Rod Steiger. Per la sua versione, Guerra Seràgnoli ha scelto come protagonista nel ruolo di Mariagrazia Valeria Bruni Tedeschi.

Il romanzo fu pubblicato nel 1929, quando Moravia aveva solo 21 anni, e racconta la crisi morale, materiale e sociale di una famiglia della borghesia dell'epoca.

Le riprese, che dureranno sei settimane, sono già iniziate i primi di settembre in un elegante appartamento dei Parioli, dove Moravia era nato. Valeria Bruni Tedeschi sarà appunto Mariagrazia, una vedova con due figli e un amante senza scrupoli che sarà interpretato dall'ottimo Edoardo Pesce. I suoi figli sono Carla e Michele. La prima, la ragazza desiderata da Leo, avrà il volto finora sconosciuto di Beatrice Grannò mentre il fratello sarà Vincenzo Crea. Giovanna Mezzogiorno avrà invece il ruolo dell'ex amante di Leo, Lisa, che vuole sedurre Michele.

Del romanzo esiste anche un adattamento televisivo in due puntate, fatto nel 1988 da Mauro Bolognini per i canali Mediaset, con Liv Ullman e Peter Fonda.

Guerra Seràgnoli ha raccontato a Variety (che a firma del corrispondente Nick Vivarelli ha dato per primo le notizie che vi riferiamo) di aver lavorato col cosceneggiatore Alessandro Valenti per mantenere la struttura narrativa di Moravia e la successione delle scene in modo il più fedele possibile per questa versione contemporanea.

“Moravia descriveva un'epoca e una sensazione di oppressione quasi esistenziale - ha dichiarato Serràgnoli - uno stato d'animo molto attuale oggi, quando le forze della destra avanzano. È la storia di una famiglia che nel 2019 ha perso tutto e cerca di restare a galla ad ogni costo".

Il personaggio di Bruni Tedeschi, il cui amante truffa la famiglia mentre presta loro dei soldi, secondo il regista "rappresenta il sistema patriarcale che non si è evoluto". Gli Indifferenti nuova versione verrà distribuito, non si sa ancora quando, da Vision Distribution. Per l'attrice franco-italiana è un altro (prestigioso) personaggio appartenente alla sua stessa classe sociale, ruolo in cui dimostra sempre di essere perfettamente a suo agio.