Gli Incredibili 2 primo al boxoffice italiano del weekend

Il forte Incredibili 2 della Pixar, sequel ancora una volta firmato da Brad Bird, appena uscito sui nostri schermi si piazza primo al boxoffice italiano del weekend. La cifra incassata ammonta a 4.810.000 euro in cinque giorni. Il film in tutto il mondo ha ormai toccato 1.195.000.000 di dollari, quindi questa è semplicemente la conferma di un trionfo.

Nonostante tutto va però notato che, in termini di media per sala, è stato battuto dall'esordio in seconda posizione dell'horror The Nun, appartenente all'universo di The Conjuring. Quest'ultimo infatti ha totalizzato 2.417.000 euro, con media per sala però di 5.480 per 441 copie, contro quella 4.920/853 di Gli incredibili 2. In proporzione, suora demoniaca batte supereroe.

Entra al terzo posto Una storia senza nome di Roberto Andò, atipico giallo nostrano con Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassman, per una partenza da 347.000 euro.

Scende dalla terza alla quarta posizione invece The Equalizer 2, sequel con Denzel Washington ancora nei panni del giustiziere chirurgico: a questo giro porta a casa altri 345.000 euro, raggiungendo il totale italiano di 1.122.000.

Curioso il crollo verticale e potente di Mamma Mia! - Ci risiamo, che passa dal primo al quinto posto, precipitando con 330.000 euro e il totale di 3.055.000. La sensazione è che sia stato già visto da chi era davvero interessato.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo



