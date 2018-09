Gli Incredibili 2: il nostro incontro con i realizzatori ai Pixar Animation Studios

Al fine di produrre la maggior quantità possibile di materiale a disposizione della stampa, la Pixar organizza la presentazione dei propri film in uscita secondo uno schema ben preciso, che nel corso degli anni ha subito variazioni minime, dovute soprattutto ai diversi contenuti dei lungometraggi stessi.

Dalla prima volta in cui siamo venuti ai Pixar Animation Studios sei anni fa, in occasione dell’uscita di Ribelle - Brave, tale organizzazione ci ha consentito di capire sempre più in profondità la qualità tecnica e artistica dietro ogni produzione della Major, grazie al confronto non solo con registi e produttori ma anche con i creativi che hanno sviluppato i progetti.

Gli incredibili 2, nuovo attesissimo sequel diretto ancora da Brad Bird (tornato all'animazione dopo più di dieci anni da Ratatouille) è stato ovviamente presentato alla stampa secondo lo stesso schema di lavoro, il quale comincia la mattina molto presto con una pantagruelica colazione.

Nello spazio riservato all'interno della navata portante dello Steve Jobs Buiding - l'edificio principale della Pixar, dove vengono sviluppati i film negli uffici al secondo piano - si può usufruire dei comfort messi a disposizione degli invitati: buffet, caffè con pasticceria, ristorante messicano, biliardo per chi vuole rilassarsi e, più importante di tutti, il negozio esclusivo della Pixar dove spendere piccole fortune in magliette e gadget. Chi scrive sa bene quanto sia impossibile resistergli...

Nella sala posta in fondo all'edificio abbiamo realmente iniziato la giornata di lavoro vedendo in anteprima ai primi venti minuti de Gli incredibili 2, a cui si sono aggiunte altre tre scene sparse nel corso della storia. Appena terminata la proiezione siamo stati accompagnati in un'apposita sala al secondo piano dove sono iniziate le presentazioni di coloro che hanno curato i vari aspetti del film.

Gli Incredibili 2: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

A cominciare è stata Bryn Imagire, Shading Art Director, la quale ha evidenziato le influenze architettoniche e di design che hanno messo in moto la creazione del mondo in cui i personaggi agiscono: lo stile degli anni '50 sia negli esterni che negli interni è stata senza dubbio la principale fonde di ispirazione, in particolar modo il lavoro di Frank Lloyd Wright, architetto innovativo che tra i primi ha tentato di fondere con armonia le sue costruzioni con la natura circostante, lasciandola spesso entrare all’interno delle abitazioni. Per avvivare alla splendida casa che ospita la famiglia Parr ad esempio sono stati utilizzati ben sei autori di storyboard che hanno proposto la loro visione. Alla fine la Imagire insieme a Brad Bird hanno scelto gli elementi che hanno ritenuto più adatti all'estetica e al racconto. In seguito Nathan Farris, il Set Supervisor, ha riempito ogni singolo interno con tutto il necessario per renderlo ricco ma non invasivo agli occhi del pubblico.





Il secondo incontro ha riguardato invece la definizione dei costumi de Gli incredibili 2. La Character Designer Deanna Marsigliese ha raccontato il processo che ha portato il personaggio di Helen a diventare il centro emotivo del film grazie anche a dei costumi che ne hanno espresso a livello visivo i vari stati d'animo. Esperta e appassionata di moda degli anni ‘50, la Marsigliese ha raccontato anche la creazione di tutte le "comparse" del film, le quali sono state necessariamente vestite in maniera sempre elegante ma allo stesso tempo sobria, in modo da non sovrapporsi allo stile o all'estetica dei personaggi principali. Insomma, la parola d’ordine per l’artista è stata "semplicità". Tra le icone che l'hanno ispirata sono state citate Audrey Hepburn e Marilyn Monroe, ma anche la modella Twiggy e la "nostra" Sophia Loren. Per alcuni personaggi più "ribelli" come l'adolescente Violet o la new entry Evenyn Deavor lo stile di riferimento è invece stato in gran parte quello degli anni 60.





È arrivato poi il momento del regista Brad Bird, accompagnato dai produttori Nicole Paradis Grindle e John Walker. La chiacchierata con il trio ha riguardato principalmente la genesi del sequel, arrivato a ben quattordici anni di distanza dal primo Gli incredibili. La sfida principale è stata quella di proporre un nuovo film che si allacciasse al primo, che fosse familiare al pubblico ma allo stesso tempo imprevedibile. "Oggi i film di supereroi sono diversi da quando abbiamo realizzato il primo film - ha analizzato Bird - si avvicinano maggiormente al disaster movie, pieni di palazzi che crollano e città che vengono spazzate via. Abbiamo dovuto tener conto di questo fattore nell'organizzazione dello spettacolo, ma non è assolutamente il cuore del mio film. Come il precedente anche Gli incredibili 2 riguarda la famiglia Parr, i loro problemi come genitori e figli che devono vivere una vita fuori dell'ordinario."

Il prossimo a venirci a esporre il suo lavoro è stato lo Story Supervisor Ted Mathot, il quale ci ha illustrato come si compone una scena d'azione in un film come Gli incredibili 2.In particolar modo ha analizzato una sequenza in cui Elastigirl deve fermare un treno impazzito e in procinto di schiantarsi a tutta velocità. Due sono stati gli elementi fondamentali per la composizione della scena: l'inseguimento in moto del treno che corre su rotaie sopraelevate ha richiesto settimane per definire il design dei palazzi su cui la motocicletta guidata dalla donna deve forzatamente muoversi. La velocità del treno per essere realistica ha costretto l'ambiente circostante a essere costantemente aggiornato in modo da permettere all'eroina di saltarci sopra nell'esatto momento in cui il convoglio ha superato la curva. Il secondo aspetto che ha rappresentato una sfida difficile da vincere è stata Elastigirl stessa: il suo potere di allungarsi e dismisura ha dovuto essere adoperato in modo da risultare comunque credibile e soprattutto logico all'azione. Mathot ha mostrato molte delle acrobazie realizzate nella scena ma successivamente scartate poiché non totalmente coerenti con la logica appunto degli eventi.



Gli Incredibili 2: Clip italiana del flm: Il Minatore è scappato - HD

Tony Fucile ( Supervising Animator) e Jason Johnston (Effects and Lightning Artist) hanno invece illustrato le difficoltà di trovare la giusta estetica non soltanto per le figure principali ma soprattutto per gli effetti speciali. Anche in questo caso la volontà di semplificare la forma dei personaggi e il realismo ad esempio delle esplosioni ha definito il lavoro dei due artisti. Forme e colori primari sono stati la base su cui lavorare per trovare una coerenza visiva che successivamente si fondesse in maniera appropriata allo stile retro delle ambientazioni. Il personaggio che ha usufruito maggiormente dei miglioramenti nella definizione dell’animazione al computer è stato il piccolo Jack Jack, quasi interamente ricreato al computer rispetto alla versione del primo film. Le difficoltà maggiori nel portare sul grande schermo i superpoteri del neonati sono arrivate con il fuoco, o meglio con il piccolo che si incendia quando veramente arrabbiato. La forza della luce delle fiamme e la loro trasparenza hanno rappresentato un ostacolo che ha richiesto mesi per essere superato ottenendo infine risultati capaci di soddisfare in pieno Brad Bird.



Dopo la pausa pranzo la stampa venuta ai Pixar Studios si è spostata nella sala di proiezione dell'adiacente Brooklyn Building, dove si lavora ai progetti embrionali che, se messi ufficialmente in produzione, si sposteranno poi nell’edificio principale. Qui abbiamo assistito a Bao, il cortometraggio che accompagnerà Gli incredibili 2: il progetto parla di una donna di origini asiatiche la quale ritrova la gioia della maternità quando uno dei suoi deliziosi ravioli al vapore improvvisamente prende vita. Terminata la proiezione la regista Domee Shi ha presentato il suo lavoro. L’autrice ha iniziato a lavorare al corto quattro anni fa, quando era appena entrata alla Pixar come story-artist per Inside Out. Le sue due passioni principali, l'animazione e il cibo, si sono rivelate perfette per raccontare la storia di una famiglia e delle se tradizioni trapiantate in Occidente. Oltre che da sua madre, Domee Shi è stata ispirata dall'intera comunità cinese di Toronto, dove è cresciuta.



Gli Incredibili 2: Clip dal cortometraggio Bao - HD

Alla fine della presentazione de Gli incredibili 2 e Bao la guida ufficiale dei Pixar Studios ci ha iluminato nella visita dei piani superiori, quelli in cui i progetti prendono forma definitiva. La fine della giornata lavorativa, durata in tutto circa nove ore, ha prodotto come previsto una enorme quantità di informazioni riguardo le nuove produzioni, ma soprattutto la gioia di lavorare dentro uno dei luoghi più iconici e sicuramente il meglio organizzati dell'intera industria dello spettacolo americana.