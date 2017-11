Gli Incredibili 2: ecco il primo trailer in italiano!

E' finalmente arrivato il primo trailer in italiano de Gli incredibili 2! Nuovo atteso protagonista il neonato Jack-Jack, ultimo rampollo della famiglia di supereroi che ancora non sanno se il piccoletto abbia o meno superpoteri come gli altri componenti.

Tranquilli ragazzi, li ha. Eccome se li ha...

Diretto ancora da Brad Bird, che nel 2004 realizzò il primo, straordinario Gli Incredibili, il sequel arriverà nei cinema italiani il 19 settembre del 2018. Tra le voci dei doppiatori originali tornano Holly Hunter (Helen), Craig T. Nelson (Bob), Sarah Vowell (Violet) e Huck Milner (Dash).

Eccovi dunque le prime immagini video de Gli Incredibili 2!





Ecco la trama ufficiale di Gli Incredibili 2

In questo nuovo episodio i riflettori saranno puntati su Helen, mentre Bob rimarrà a casa con Violetta e Dash per affrontare le imprese quotidiane di una vita "normale". Sarà un cambiamento difficile per tutti, soprattutto perché la famiglia è ancora ignara dei superpoteri del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo ordirà un piano malefico e geniale, tutti i membri della famiglia insieme a Frozone dovranno unire nuovamente le forze... più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.