Gli Incredibili 2 diventa un videogioco LEGO, mentre viene annunciato un nuovo corto Pixar

Il 2018 è l'anno di Gli Incredibili 2: il sequel è previsto nelle sale italiane il 19 settembre 2018. Nell'attesa ecco due interessanti notizie che lo riguardano. Al film di Brad Bird sarà abbinato un cortometraggio Pixar dal titolo Bao, diretto dalla cinocanadese Domee Shi, già attiva sugli storyboard degli ultimi lungometraggi della casa. Il corto, della durata di otto minuti, racconta di una donna cinese che soffre di solitudine dopo che i suoi figli hanno lasciato casa: inaspettatamente uno dei suoi dumpling prende vita, prospettandole la chance di tornare a essere mamma. Ma "non tutto resta piccolo e carino per sempre". Siamo contenti che la Pixar torni a proporre corti dell'azienda: l'abbinamento della troppo lunga featurette disneyana Frozen - Le avventure di Olaf a Coco ci sembrò un passo falso.



Gli Incredibili 2: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nel frattempo Disney e Pixar hanno annunciato il videogioco ufficiale (in gergo antico lo si sarebbe definito tie-in) di Gli Incredibili 2: si tratta di LEGO The Incredibles, disponibile su PS4, X-Box One, PC e Switch dal 15 giugno. A occuparsene è come sempre la TT Games, che sui mattoncini LEGO declinati in chiave videoludica, intrecciati con celebri franchise come Batman, ha costruito il proprio duraturo successo.