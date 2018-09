Gli Incredibili 2 al Gemelli di Roma per una nuova stagione nella Sala MediCinema

A distanza di un solo giorno rispetto all'uscita nei cinema italiani, il nuovo film Disney Pixar Gli Incredibili 2 è arrivato ieri nella sala MediCinema nel Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma con una proiezione speciale dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale e alle loro famiglie, per un pomeriggio all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Ad aggiungere un tocco di magia all'occasione, la presenza di Orso Maria Guerrini, voce italiana di Rick Dicker, il funzionario alla guida del programma ufficiale di ricollocamento dei supereroi che aiuta la famiglia Parr a mantenere segreta la propria identità.



Gli Incredibili 2: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La proiezione di questa nuova attesissima avventura dell'"incredibile" famiglia Parr apre una nuova stagione di appuntamenti dedicati ai bambini ospedalizzati, alle loro famiglie e ai caregivers sottolineando l'impegno e il sostegno di The Walt Disney Company Italia verso la terapia del sollievo attraverso la magia del cinema voluta e promossa da MediCinema Italia Onlus, di cui Comingsoon.it è media partner. La terapia di sollievo rappresenta il punto di partenza dello studio scientifico che misura gli effetti della "cine-terapia" sui degenti, grandi e piccoli, in collaborazione con altri centri ospedalieri, quali il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, che insieme a MediCinema stanno contribuendo a questa esperienza.



Fulvia Salvi, Presidente di MediCinema Italia Onlus ha affermato: "Con grande soddisfazione continua l'impegno e la collaborazione con The Walt Disney Italia per portare ai piccoli pazienti dei momenti di grande sollievo. Siamo contenti che il bellissimo film Incredibili 2 abbia allietato la giornata con la presenza di Orso Maria Guerrini, voce di Rick Dicker!".



Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company Italia, ha commentato: "Siamo davvero lieti che i piccoli pazienti in cura preso l'ospedale Gemelli abbiano potuto assistere alla proiezione de Gli Incredibili 2 e speriamo che questa nuova avventura della famiglia Parr abbia permesso a tutti gli spettatori di trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento. È per noi motivo di grande orgoglio essere accanto a MediCinema nella missione di alleviare i momenti difficili dei piccoli pazienti, degli adolescenti e delle loro famiglie, grazie anche alla collaborazione di talent e celebrities come Orso Maria Guerrini, che siamo certi abbia regalato un sorriso ai presenti".



Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha dichiarato: "Siamo lieti di riprendere la programmazione cinematografica per i degenti grandi e piccoli del nostro Policlinico con un nuovo successo mondiale di Disney, partner fondamentale di questo progetto apprezzato da tutti che bene si inserisce nella nostra azione costante per l’umanizzazione della vita ospedaliera".