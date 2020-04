Gli implacabili: il western del mancato incontro tra Clark Gable e John Wayne (ma c'è Jane Russell)

News Cinema

Diretto nel 1955 da Raoul Walsh sfruttando al massimo le capacità del CinemaScope e i tempi del racconto.

In originale si chiama The Tall Men, in Italia è stato tradotto con Gli implacabili: è un film western del 1955 diretto da Raoul Walsh che vede protagonisti Clark Gable, Jane Russell e Robert Ryan.

Gli implacabili: la trama del film

La trama di Gli implacabili vede Gable nei panni di Ben Allison ex soldato dell'esercito confederato che con il fratello adolescente Clint (Cameron Mitchell) vive nel Montana organizzando furti e rapine. I due decidono di derubare il ricco Nathan Stark (Ryan), ma finiscono per accettare la sua offerta di condurre una mandria a casa dal Texas. Jane Russell è Nella, una ragazza che Ben ha salvato dai Sioux e di cui è invaghita, che si lascia però sedurre dalla ricchezza di Stark, diventando così un ulteriore motivo di tensione tra i due uomini.

Raoul Walsh: uno dei grandi della Hollywood classica

Il film è stato diretto da Raoul Walsh, una vera e propria icona della Hollywood classica, attivo nel cinema già dall'epoca del muto, già regista di innumerevoli pietre miliari del western come Il grande sentiero, Una pallottola per Roy, Notte senza fine e Tamburi lontani, ma anche di capolavori del noir come I ruggenti anni Venti e La furia umana, nonché uno dei 36 membri fondatori dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Alla base della sceneggiatura, un romanzo intitolato "L'agguato", scritto da Heck Allen con lo pseudonimo di Clay Fisher, adattato per lo schermo da Sydney Boehm e Fred S. Nugent.

John Wayne e Clark Gable: un incontro mancato

Walsh è stato il regista che ha lanciato (nel 1930, con Il grande sentiero) la carriera di John Wayne, e addirittura l'uomo che ha scelto per l'attore (che in realtà si chiama Marion Robert Morrison) il nome d'arte con cui è divenuto celebre in tutto il mondo.

E proprio John Wayne avrebbe dovuto interpretare in Gli implacabili il ruolo del ricco e malvagio Stark, poi andato a Robert Ryan. Wayne si tirò però indietro all'ultimo, e sfumò così la prima collaborazione cinematografica tra lui e Gable, allora all'apice della sua parabola divistica. I due avrebbero dovuto recitare assieme di nuovo nel 1962, in Hatari! di Howard Haws, ma in quel caso fu Gable a non esserci, suo malgrado: l'attore infatti morì quando il film era ancora in fase di pre-produzione.

Gli implacabili è il primo dei tre film che Walsh e Gable girarono assieme: subito dopo vennero infatti Un re per quattro regine e La banda degli angeli.

Jane Russell: una donna moderna nel Far West

Per il ruolo di Nella, Walsh scelse Jane Russell, uno dei più grandi e immortali sex symbol della storia del cinema americano, che era reduce da successi come quelli di Il suo tipo di donna e L'avventuriero di Macao (entrambi interpretati al fianco di Robert Mitchum), Il tesoro sommerso di John Sturges e soprattutto Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks. Il ritratto del personaggio di Nella è quella di una donna forte e determinata, molto moderna per l'epoca e decisamente hawksiana, e insolita per un western, è - come sottolineato anche nel Dizionario dei film di Paolo Mereghetti - la dinamica relazionale tra il personaggio di Gable e quello della Russell, improntato alla più classica battaglia dei sessi.

Questo è l'unico film interpretato in carriera da Jane Russell insieme a Gable, mentre l'attrice lavorerà nuovamente con Walsh l'anno successivo nella commedia Femmina ribelle, inizialmente pensata per Marilyn Monroe.

Gli implacabili: il trailer del film

Gli spazi imponenti del West e i tempi dilatati di Walsh

Notevole nel film è la fotografia di Leo Tover, che con Walsh utilizza al meglio il CinemaScope per inquadrare gli spazi maestosi del west americano. Il regista era intenzionato, con questo film, a sfruttare al meglio sia il moviemento che il tempo, gli elementi principali alla base del racconto cinematografico, dilatando al massimo entrambi: basti pensare che la durata media di una sequenza del film, tra uno stacco di montaggio e l'altro, è di poco superiore ai dieci secondi, un tempo quasi impensabile per il frenetico cinema contemporaneo.