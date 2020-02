Gli Eterni: Gemma Chan su Twitter annuncia la fine delle riprese

News Cinema

Il cinecomic Marvel dal cast all-star arriverà nei cinema americani il 6 novembre.

Gemma Chan, che interpreta Sersi in Gli Eterni, ha annunciato con una sua foto su Twitter la fine delle riprese dell'atteso e ancora misterioso cinecomic Marvel con un cast all star. Il film, ispirato alla creazione di Jack Kirby, presenterà al pubblico il gruppo di immortali conosciuti come Eterni e i loro rivali, i Devianti. Nel film ci saranno anche i Celestiali, alieni umanoidi creatori di entrambi.

Quando ha presentato il film, Kevin Feige ha così spiegato:

Gli Eterni è un'epopea che copre 7000 anni di storia umana, ha connotazioni cosmiche e cambia tutto quello che conosciamo sul MCU. È ambizioso, parte dal presente, arriva in Mesopotamia e in ogni genere di location e periodo storico e non assomiglia a niente di quello che abbiamo già fatto. Vedremo i Celestiali nel loro pieno, vero, enorme potere. Ci sono anche i Devianti che non somiglieranno a quelli che abbiamo visto nei fumetti ma avranno una nuova forma.

Il cast, davvero notevole, comprende Angelina Jolie (Thena) e Richard Madden (Ikaris) assieme a Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Gemma Chan (Sersi), Barry Keoghan (Druig) e Kit Harington (Dane Whitman/ Black Knight)

La regia è di Chloe Zhao, apprezzata regista di The Rider, su sceneggiatura di Matthew K. Firpo e Ryan Firpo. La data di uscita è il 6 novembre, ma non sappiamo ancora se coinciderà con quella italiana.