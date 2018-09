Gli Eterni della Marvel, la regia affidata alla regista indipendente Chloé Zhao

Gli Eterni della Marvel approderanno al cinema in data da destinarsi, ma i Marvel Studios hanno già trovato la persona adatta per dirigere l'adattamento della creazione di Jack Kirby: si tratta di Chloé Zhao, una regista indipendente nata in Cina e naturalizzata americana. I suoi film sono stati molto apprezzati negli States, ma non sono mai arrivati in Italia: si tratta di Songs My Brothers Taught Me e The Rider, ben lontani dagli stereotipi dei film d'azione, anzi molto concentrati sul delineo dei personaggi e sui ritratti d'ambiente.

Un lungometraggio sugli Eterni conferma una fase 4 gestita dal boss Kevin Feige con un'attenzione verso i marchi meno gettonati della Casa delle Idee presso il pubblico di massa. Questi personaggi, nati nel 1976 dalla fantasia appunto del leggendario Kirby, sono uomini e donne dotati di poteri speciali (si potrebbe dire che siano stati "potenziati") dai misteriosi Celestiali, esseri che passando per la Terra hanno manipolato il genere umano dividendolo in Umani, bellicosi Devianti e appunto Eterni, i protagonisti della serie, immortali.

Del film sappiamo che dovrebbe concentrarsi sull'Eterno Sersi, in grado di manipolare la materia, su sceneggiatura firmata da Matthew & Ryan Firpo.