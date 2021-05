Gli Eterni 2 già in preparazione alla Marvel?

News Cinema

Non vedremo Gli Eterni prima di novembre, ma il cinecomic corale dei Marvel Studios con Angelina Jolie avrebbe già un sequel in cantiere, stando a diverse voci. Quando uscirebbe?

Non abbiamo ancora fatto in tempo a vedere Gli Eterni dei Marvel Studios, in uscita a novembre, che un Eterni 2 sarebbe già in preparazione presso la succursale cinematografica della casa delle idee, capitanata dal vulcanico Kevin Feige. Screenrant ci racconta che alla Marvel sarebbero molto soddisfatti del primo lungometraggio, che la neo-premio Oscar Chloé Zhao (per Nomadland, attualmente nelle nostre sale) ha diretto e in parte anche scritto: con l'uscita slittata di un anno intero, Gli Eterni non è meno atteso, forte delle poche immagini intraviste nell'ultimo promo della casa.



Marvel Studios celebra i film: Trailer: Marvel Studios celebra i film - HD

Gli Eterni è già pronto per un sequel, ma quando uscirà?

Nelle brevi sequenze di Gli Eterni abbiamo appurato che i personaggi interpretati da Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek e Gemma Chan attraversano le epoche e 7.000 anni di storia, dando adito per il solo tessuto narrativo del franchise a potenziali sequel e spin-off, per non dire serie in streaming su Disney+. Non dimentichiamo che la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, anche se tuttora attende il suo debutto cinematografico con Black Widow i primi di luglio, è già iniziata con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, e sta per proseguire con Loki dal 9 giugno con sei puntate.

Secondo le voci, ci sarebbero una ventina di progetti in differenti stadi di preparazione presso i Marvel Studios, ma non sono semplicemente pronti a essere annunciati, anche perché vedranno giocoforza un'uscita dopo il maggio del 2023: nell'ultimo trailer promozionale dello studio era questa l'ultima data indicata, che ospita Guardiani della Galassia vol.3. Nella pletora di progetti non mancherebbe uno (scontato) quinto Avengers, perciò tranquillizziamoci: c'è parecchio a bollire in pentola, solo i 100° non sono ancora stati raggiunti... Leggi anche Marvel Cinematic Universe: ecco il calendario uscite dei prossimi film aggiornato