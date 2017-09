Gli eroi del Natale: il trailer italiano del film animato con gli animali del presepe

Gli eroi del Natale è il titolo del film di animazione targato Sony Pictures Animation, in uscita il 30 novembre: vi mostriamo il primo trailer italiano ufficiale del cartoon, che vede protagonisti gli animali del presepe, in particolare un simpatico asinello, testimone della Natività con gli altri amici a quattro zampe.

Si tratta, a differenza di lavori come I Puffi - Viaggio nella foresta segreta, di una produzione animata dalla canadese Cinesite e diretta da Timothy Reckart.