Gli Avengers postano foto del nuovo ristorante dei fratelli Russo e i commenti piovono

Per gli attori, cantanti o artisti in generale, i social media sono un grande strumento di auto-promozione e, a parte poche eccezioni, sono gestiti a livello personale dai titolari stessi dei profili. Seguire una celebrità significa restare sempre aggiornati in tempo reale su quello che sta facendo a livello professionale oppure dare una sbirciata nella sua vita privata, capire qualcosa in più della sua personalità. E se una celebrità postasse una foto per niente personale che è chiaramente un favore a un amico che ha aperto un locale? La cosa vi infastidirebbe o non ci sarebbe niente di strano?

I fratelli Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Infinity War e Avengers 4 ancora senza titolo, aprono oggi a Los Angeles nell'Arts District un ristorante di cui saranno proprietari insieme all'attore e stand-up comedian Joel McHale. La cucina del Simone, questo il nome del locale, è affidata alla stellata chef 32enne Jessica Largey mentre i cockail al bar sono nelle mani dello scozzese Iain McPherson. C'è stata un'inaugurazione privata alla quale hanno partecipato (come si vede nella foto) Scarlett Johansson, Chris Evans, Don Cheadle, Taika Waititi, Pom Klementieff, Karen Gillan Marisa Tomei e il boss della Marvel Kevin Feige. Fin qui tutto ok, ma i post sugli account Instagram di Robert Downey Jr. (25 milioni di follower), Chris Hemworth (21 milioni) e Tom Holland (11 milioni) e Elizabeth Olsen (2.7 milioni) hanno suscitato commenti per l'esplicito invito di questi attori a provare "il miglior nuovo ristorante di Los Angeles" corredato da una foto del locale non scattata da loro.

Se aveste un po' di seguito sui social e un amico vi chiedesse di dargli una mano con un post, non ci sarebbe niente di male, giusto? Se però siete una persona famosa, le cose che dite e che fate sono amplificate e dunque soggette a reazioni. Qui sotto un elenco dei commenti scritti dai fan di Downey Jr., Hemsworth, Holland e Olsen: