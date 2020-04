Gli auguri di Captain America a Ant-Man: le parole di Chris Evans per i 51 anni di Paul Rudd

News Cinema

Dopo gli auguri a Robert Downey Jr., Chris Evans si lancia in un altro messaggio d'affetto e amicizia nei confronti di Paul Rudd.

"Buon compleanno a uno dei miei preferiti in assoluto. Ti amo 3000!" scriveva il 4 aprile Chris Evans sul suo account Twitter. In quel caso gli auguri erano per il suo amico e collega Iron Man/Tony Stark del Marvel Cinematic Universe Robert Downey Jr., che festeggiava i 55 anni.

Due giorni più tardi, ieri 6 aprile, Captain America non si è dimenticato di Ant-Man che festeggiava invece 51 anni. "Buon compleanno a un altro dei miei preferiti, Paul Rudd! Divertiti celebrando il 21° anniversario dei tuoi 30 anni (che è chiaramente l'anno in cui hai smesso di invecchiare)!!" ha twittato Evans per il suo amico che non fa uso di social media.

Piu in basso la clip di Captain America: Civil War in cui Ant-Man incontra il Cap per la prima volta.

Happy Birthday to another favorite of mine, Paul Rudd!! Enjoy celebrating the 21st anniversary of your 30th birthday(since that’s clearly the year you stopped aging)!! pic.twitter.com/uf3S9vTVyZ — Chris Evans (@ChrisEvans) April 6, 2020

Leggi anche Gli auguri degli Avengers per i 55 anni di Robert Downey Jr.

Captain America: Civil War: Clip italiana: La nuova recluta - HD

Qui sotto gli auguri per Paul Rudd da parte di Michael Douglas che lo definisce "uno degli attori più di talento e una delle migliori persone" dell'industria cinematografica.