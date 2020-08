Gli anni più belli resiste al boxoffice italiano del weekend, torna Cena con delitto

News Cinema

Gli anni più belli di Gabriele Muccino è di nuovo al primo posto, seguono Cena con delitto e La dea fortuna.

Nell'attesa che il mercato cinematografico riparta con nuove uscite di richiamo non solo cinefilo, Gli anni più belli di Gabriele Muccino è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, incassando 19.900 euro nelle 51 sale in cui si trova: il totale della commedia corale con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti ed Emma Marrone si aggira sui 5.550.000.

Riappare al secondo posto Cena con delitto - Knives Out, dove l'investigatore Daniel Craig sta al gioco del regista Rian Johnson, in un omaggio spiritoso alle atmosfere di Agatha Christie: registra 11.200 euro in 34 sale (il totale italiano è di 5.135.000).

Terza posizione per La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, con 10.000 euro per 21 sale (per complessivi 8.238.000): periodicamente nella nostra top-five dopo il lockdown, è la storia di una coppia stanca (Edoardo Leo e Stefano Accorsi), che si trova ad accudire i figli di un'amica (Jasmine Trinca).