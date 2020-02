Gli anni più belli per Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart

News Cinema

Interviste video ai tre protagonisti maschili del film corale che segue quarant'anni di vita di un gruppo di amici e della nostra storia.

Le amicizie solide sono spesso quelle nate da ragazzi, come sembra confermare anche il nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, che segue proprio il percorso di un gruppo di amici, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart, tre ragazzi e poi, dal liceo, una ragazza (Micaela Ramazzotti).

Muccino li segue per quarant'anni, quando la vita per forza di cose li porta a prendere strade diverse, a perdersi di vista, ma senza che l'intesa e il ricordo dell'adolescenza condivisa, dei balli lenti degli anni '80, sia mai del tutto evaporata. Il più ambizioso film del regista romano, non fosse che per l'arco temporale così ampio, lavorando con due attori che ben conosce come Favino e Santamaria, oltre a uno con cui voleva lavorare da tempo, Rossi Stuart.

Li ascoltiamo, i tre protagonisti de Gli anni più belli, in questa intervista video.