Gli Anni più Belli: nuovi desideri nascono al ritmo dei Simple Minds - clip del film

News Cinema

Ecco la scena del film di Gabriele Muccino in cui l'equilibrio fra i personaggi di Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti rischia di rompersi.

"Sopravviverò anche al matrimonio" - dice estasiato e allegro Claudio Santamaria in una gioiosa scena del nuovo film di Gabriele Muccino Gli Anni più belli, mentre una band canta uno dei brani più celebri della metà degli anni '80: "Don’t you (Forget About Me)", che abbiamo conosciuto guardando Breakfast Club nel 1985. Il cantante del complessino è un po’ Boy George e un po’ Blues Brothers, a ricordarci che l'ambientazione è fondamentale nel travolgente melò interpretato anche da Kim Rossi Suart, Micaela Ramazzotti e Pierfrancesco Favino. Poi si beve, fa caldo, si danza e… l'attrazione fisica fa il resto. Siamo nella prima parte del film, che è ancora piena di ricche promesse per il futuro di Paolo, Gemma, Giulio e Riccardo, che incontriamo adolescenti e lasciamo cinquantenni, e che seguiamo nelle loro scelte giuste o sbagliate e nei loro legami sentimentali, che li portano in territori sconosciuti a volte sconfortanti e a volte esaltanti.

Gli Anni più belli: Clip Ufficiale del Film "Matrimonio" - HD

Claudio Santamaria, nella clip, ha scelto di usare il verbo sopravvivere nel discorso di nozze perché il soprannome del suo personaggio è Sopravvissuto, anzi Sopravvissù. La ragione di un simile appellativo la scoprirete andando al cinema, ma possiamo anticiparvi che Riccardo è il collante fra i suoi amici e che Gli Anni più Belli parla, fra le altre cose, di sopravvivenza agli urti della vita e della capacità di rialzarsi dopo una caduta. A interpretare la moglie di Santamaria nel film - l'avrete senz'altro riconosciuta - è Emma Marrone, al suo debutto di attrice. Con una colonna sonora che "spacca" e ha la sua punta di diamante nel brano di Claudio Baglioni che dà il titolo al film, Gli Anni più Belli arriva in sala il prossimo 13 febbraio.