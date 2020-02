News Cinema

Gli anni più belli: la prima volta di Emma Marrone e Micaela Ramazzotti con Gabriele Muccino

Mauro Donzelli di 14 febbraio 2020

Le due novità per il regista romano, un'attrice con cui voleva lavorare da tempo e la cantante in cui ha fortemente creduto come interprete perfetta per il suo film.

Arrivato nelle sale, il nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, è partito con oltre 250 mila euro nel primo giorno, un risultato decisamente incoraggiante. Continuiamo a proporvi gli incontri dal red carpet con i protagonisti, questa volta dando la parola alle due novità femminili nel cast, due interpreti per la prima volta in un film di Muccino. In più, per Emma Marrone, è un esordio assoluto al cinema e nella recitazione in generale, se si escludono i suoi video musicali. Muccino ha creduto in lei fermamente e l'ha voluta a tutti i costi, come ha voluto Micaela Ramazzotti. Ascoltiamo entrambe in queste interviste video relative a Gli anni più belli. <a data-cke-saved-href="https://www.comingsoon.it/film/gli-anni-piu-belli/55756/video/?vid=33328" href="https://www.comingsoon.it/film/gli-anni-piu-belli/55756/video/?vid=33328">Gli anni più belli: La nostra Intervista a Emma Marrone - HD</a>

Gli anni più belli: La nostra Intervista a Micaela Ramazzotti - HD

