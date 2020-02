Gli Anni più Belli: l'incontro al vertice fra Gemma e Paolo in una notte romana - clip del film

News Cinema

I due personaggi, un tempo follemente innamorati, si ritrovano casualmente, e meno male che a smorzare la tensione c'è l'amico Riccardo.

Se c'è un personaggio chiave nel film di Gabriele Muccino Gli Anni più Belli, si tratta certamente di Gemma, l'impetuosa ragazza interpretata da Micaela Ramazzotti che conosciamo da adolescente, quando fa battere il cuore al personaggio di Kim Rossi Stuart. Gemma altera gli equilibri fra Riccardo, Giulio e Paolo, e nella clip che vi facciamo vedere, rincontra Riccardo e Paolo per caso, fuori da un ristorante romano in cui lavora. L'atmosfera è particolarmente tesa e Paolo non mostra di voler perdonare la donna che gli ha spezzato il cuore. Siamo un po’ oltre la metà del racconto, quando l'età adulta è ormai sopraggiunta e gli errori della gioventù cominciano a pesare. E’ la prima volta che il regista parla di presente e passato in un suo film e che sceglie una storia che copre un arco temporale tanto vasto.

Come A casa tutti bene, anche Gli Anni più Belli è per Muccino un film del ritorno nell'amata Italia, paese di cui analizza le contraddizioni, soffermandosi su una generazione che non ha saputo lottare perché castrata dalla precedente, che le ha tolto in qualche modo i sogni. La clip si conclude con il titolo del film accompagnato dalle note della canzone di Claudio Baglioni "Gli Anni più belli". Del cantante romano sentiamo, nella prima parte del film e nella seconda, altri due brani: "Tu come stai?" e "Mille giorni di te e di me", che scandiscono momenti gioiosi della vita di Gemma. L'unico dei quattro protagonisti che qui non vediamo è Pierfrancesco Favino, a cui è toccato in sorte il personaggio che forse suscita meno empatia, che pur di affrancarsi da due genitori poveri, si lascia sedurre dalla ricchezza e dal potere.