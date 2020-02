Gli Anni più belli: Kim Rossi Stuart e Madre Teresa di Calcutta - clip del film

News Cinema

Ecco una delle scene più belle del nuovo film di Gabriele Muccino con Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino cinquantenni.

"Le cicatrici so' il segno della natura, il sorriso è il segno che che l'abbiamo fatta" - dice Kim Rossi Stuart nel ruolo di Paolo in una delle scene più nostalgiche e nello stesso tempo colme di speranza de Gli Anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino. le immagini, che raccontano una cena che segna il ritrovarsi, ai giorni nostri, di tre dei quattro protagonisti, è anche fra quelle che maggiormente rendono omaggio al C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, straordinario classico del nostro cinema a cui il regista si è ispirato. Il suo film narra infatti i rapporti, ora fraterni, ora controversi, fra un piccolo gruppo di amici che attraversa un lungo periodo di tempo nel quale si snoda anche la storia del nostro paese.

Gli Anni più belli: Clip Ufficiale del Film "Le cicatrici" - HD

In uscita il 13 febbraio, Gli Anni più belli è in un certo senso la summa del cinema di Muccino, perché racconta il suo percorso di regista e di uomo, e nasce da una riflessione sul tempo che passa, senza tuttavia negarci la possibilità di rimetterci in gioco. E’ un'opera appassionata e appassionante, come vi raccontiamo nella recensione de Gli Anni più belli. Accanto a Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart recita Micaela Ramazzotti, mentre a ritagliarsi un ruolo più piccolo ma comunque significativo sono Emma Marrone e Nicoletta Romanoff. Poi ci sono i ragazzi che interpretato Paolo, Giulio, Riccardo e Gemma da giovani: Andrea Pittorino, Francesco Centorame, Matteo De Buono e Alma Noce.