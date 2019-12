Gli anni più belli: il poster ufficiale del nuovo film di Gabrielle Muccino

News Cinema

Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti sono quattro amici raccontati dagli anni '80 ai giorni nostri.

Il poster ufficiale de Gli Anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino, è stato finalmente svelato e ha un'aria leggermente retrò, diciamo anni '60 o '70, che ci piace moltissimo. In primo piano ci sono i quattro protagonisti, che il regista romano racconta in un arco di tempo che va dagli anni '80 ai giorni nostri. Accanto ai volti di Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart ci sono momenti fondamentali della vita dei loro personaggi, a sottolineare il desiderio dell'autore de L'ultimo bacio di riflettere, tramite una storia inventata per il cinema, sulle sue aspirazioni giovanili, sui sogni che si sono avverati e sulle speranze che invece non si sono concretizzate. Muccino inventa ma tiene presente la lezione di alcuni grandi maestri, in primis l'Ettore Scola di C'eravamo tanto amati.

Interpretato anche da Emma Marrone, Francesco Acquaroli, Nicoletta Romanoff, oltre che dai giovani Francesco Centorame, Andrea Pittorino, Matteo Del Buono e Alma Noce, Gli Anni più belli si affida alle musiche di Nicola Piovani e prende il titolo da un brano inedito di Claudio Baglioni che il cantante ha messo a servizio del film. L'uscita in sala è prevista per il 13 febbraio con 01 Distribution.