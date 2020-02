Gli anni più belli: Gabriele Muccino dirige Claudio Baglioni nel backstage del videoclip

News Cinema

Gli anni più belli è il nuovo singolo di Claudio Baglioni che fa da colonna sonora al film di Gabriele Muccino. Anche il videoclip del brano è stato diretto dal regista.

Chi è arrivato prima? La canzone di Claudio Baglioni o il film di Gabriele Muccino?

È andata così: il film non aveva come titolo Gli anni più belli. Quando il regista ha incontrato il cantautore perché voleva chiedergli di inserire alcuni suoi brani all'interno del film, Baglioni ha risposto che aveva anche delle bozze di alcuni inediti a cui stava lavorando. Ascoltandoli, Muccino si è fermato su Gli anni più belli e l'idea che potesse diventare il brano di riferimento del film è sbocciata in quel momento. I due hanno continuato a lavorarci su, Baglioni ha modificato il testo seguendo il tema del film che parla dell'evoluzione dell'amicizia in un periodo di tempo di quarant'anni e Muccino ha cambiato il titolo al suo film.

"Con la sua meravigliosa canzone inedita Claudio Baglioni è il rappresentante più evocativo degli ultimi quarant’anni che vengono raccontati nel film e della storia d’Italia che scorre inesorabilmente alle spalle dei personaggi come un fiume" ha spiegato Gabriele Muccino che è finito per essere il naturale regista anche del videoclip della canzone.

Gli anni più belli è attualmente al primo posto del box office italiano con un incasso di 3.619.078 € pari a 578 mila spettatori paganti. Il film sta entrando nel secondo weekend di programmazione senza mostrare segni di cedimento né di voler lasciare la prima posizione.

Qui sotto due video di backstage delle riprese e più in basso il videoclip de Gli anni più belli.