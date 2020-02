Gli anni più belli: Favino imita Muccino invitando tutti a vedere il film

News Cinema

Esordio in vetta al box office per Gli anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria. E su Instagram Favino imita Muccino...

È arrivato nelle sale il nuovo film di Gabriele Muccino. Gli anni più belli, al suo primo giorno di programmazione è stato visto da 41.574 spettatori pari a un incasso di 253.660 € (secondo i dati Cinetel). Questo buon risultato ha collocato immediatamente il film in testa al box office cinematografico e lascia intendere che quando lunedì faremo i conti, Gli anni più belli sarà il film più visto del weekend.

Nel frattempo ieri Pierfrancesco Favino, che è protagonista del film insieme a Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart, ha rivolto un invito ai suoi follower ricordando loro che il film è in sala, ma non lo ha fatto in quanto Favino. L'attore si è lanciato in un'esilarante imitazione di Gabriele Muccino con sua inconfondibile parlata in cui alcune sillabe si fondono con altre.

Il video di Favino che imita Muccino è stato caricato dall'attore sul suo account Instagram.



La trama di Gli anni più belli