Gli anni più belli di Gabriele Muccino torna al cinema il 15 luglio!

News Cinema

Primo titolo della ripartenza della 01 Distribution, Gli Anni più belli riprende, il 15 luglio, la sua fortunata corsa bruscamente interrotta dall’arrivo del Coronavirus.

Come già vi avevamo annunciato, Gli anni più belli di Gabriele Muccino torna al cinema, nel buio di quelle sale che aveva lasciato in fretta e in furia con l'arrivo del Coronavirus interrompendo una corsa, cominciata alla grande, che lo stava portando lontano.

Il film forse più personale del regista romano, il primo in cui ha affrontato, attraverso la storia di 4 amici, il tema del tempo che passa e che inesorabilmente ci cambia, uscirà nuovamente il 15 luglio, permettendo a chi tra la metà di febbraio e l'inizio di marzo era in altre faccende affaccendato di seguire le vicende di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, che Muccino ha inventato tenendo presente la lezione di C'eravamo tanto amati di Ettore Scola e arruolando Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.

Gli anni più belli è il primo film con cui riparte 01 Distribution, che farà tornare in sala anche Volevo nascondermi ad agosto. Muccino, ovviamente, è felicissimo di riconquistare i cinema e ha dichiarato in proposito: "Considero Gli Anni Più Belli uno dei miei film più riusciti. Il risultato ottenuto quando è uscito al cinema lo scorso 13 Febbraio è stato fantastico e così la reazione del pubblico. Il suo viaggio, sospeso dopo pochi giorni a causa della Pandemia e dalla chiusura forzata delle sale, riprende il 15 luglio. Il pubblico che non ha fatto in tempo a vederlo sul grande schermo avrà questa bellissima seconda opportunità. Ringrazio per questo sinceramente i produttori, Marco Belardi, Rai Cinema, Leone Film Group e la 01 che lo distribuisce, per credere ancora tanto nel film di cui vado così fiero e nel quale sono stato accompagnato da straordinari talenti".

Nel cast de Gli anni più belli, che può contare su una splendida colonna sonora che ha la sua punta di diamante nell'omonimo brano di Claudio Baglioni, ci sono anche Nicoletta Romanoff, Emma Marrone, Alma Noce, Francesco Centorame, Andrea Pittorino, Matteo De Buono, Mariano Rigillo, Francesco Acquaroli, Paola Sotgiu, Fabrizio Nardi.

La nostra recensione de Gli anni più belli

Gli anni più belli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it