Gli anni più belli di Gabriele Muccino è primo al boxoffice italiano del weekend

Al botteghino Sonic - Il film insegue Gli anni più belli, ma ha una media per sala migliore. Sale al terzo Parasite, per effetto Oscar.

Al boxoffice italiano del weekend la vittoria assoluta con un primo posto spetta a Gli anni più belli di Gabriele Muccino: la commedia corale che guarda a modelli illustri di cinema italiano è partita in quattro giorni con 2.900.000 euro. Nel fine settimana si parla di una media per sala di 3.545 euro per 817 copie in circolazione. Tenendo presente il numero di sale, l'impatto è buono ma sarà interessante verificare più avanti il suo esito finale: le prospettive dovrebbero essere comunque rosee, perché il pezzo forte del prossimo weekend è Bad Boys for Life, decisamente alternativo al tipo di commedia che Gli anni più belli rappresenta.

Sonic - Il film con Jim Carrey, primo lungometraggio dedicato al "porcospino blu" Sega, ha debuttato invece in seconda posizione con 1.445.000, ma con una media di 3.160 euro per 457 copie, in proporzione quindi un risultato migliore di quello di Gli anni più belli: veloce o meno, Sonic non riuscirà mai a doppiare Muccino, però dimostra una tenuta di strada dignitosa già ai nastri di partenza.