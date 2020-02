Gli anni più belli brinda vittorioso a San Valentino

News Cinema

Il film di Gabriele Muccino nettamente in testa fra i film che hanno più incassato il giorno degli innamorati.

Gli anni più belli si sta godendo i giorni più belli, almeno al botteghino. Il nuovo affresco generazionale di Gabriele Muccino ha infatti esordito con numeri molto solidi nei primi due giorni di programmazione. In particolare ieri, giorno di San Valentino, ha incassato 563 mila euro, con una media di 750 euro a sala in 750 copie circa, dominando al box office e raggiungendo un totale di 818 mila, puntando a raggiungere i 3 milioni di euro nel corso dell’insieme del fine settimana, clima e tenuta permettendo.

Quello che è certo è che, in un febbraio finora sottotono e in calo sensibile rispetto al 2019, il film di Muccino si dimostra un titolo molto atteso, anche se è presto per dire se riuscirà a raggiungere il risultato finale del film precedente, A casa tutti bene, che superò i 9 milioni finali.

L’effetto trionfo all’Oscar continua a mettere vento in poppa alla nuova uscita di Parasite, con un’ottima media per schermo in quasi 400 sale e un totale di 3.150.000, di cui 271 mila ieri. Fuori dalla top ten c’è anche un altro film di Bong Joon-Ho, Memorie di un assassinio, una vera meraviglia del 2003 mai uscita nelle sale, che vi consigliamo caldamente.

Il podio si chiude con Aldo, Giovanni e Giacomo e il loro miglior film da molto tempo, Odio l’estate, che hanno raggiungo i 6.200.000 euro circa. Prima nuova entrata Sonic, al quarto posto, con 188.755 euro incassati ieri e 308 mila totali. Poi spazio a Birds of Prey, Dolittle, 1917 (che ha superato i 6 milioni) e la new entry Fantasy Island.