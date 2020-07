Gli anni più belli ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Gli anni più belli di Muccino è ancora in vetta al boxoffice italiano del weekend, lo seguono Piccole donne e La belle epoque.

La riproposta di Gli anni più belli di Gabriele Muccino rimane in vetta al boxoffice italiano del weekend: nelle sale attualmente riaperte, la commedia generazionale e corale con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone, Micaela Ramazzotti e Nicoletta Romanoff ha incassato altri 13.500 euro, raggiungendo il totale (anche pre-Covid) di 5.518.000.

In seconda posizione troviamo il Piccole donne di Greta Gerwig, rilettura moderna del romanzo omonimo di Louise May Alcott, con un incasso di 11.200 euro e quindi un risultato complessivo italiano di 5.916.000. Ricordiamo che naturalmente il film premiato agli Oscar era uscito prima del lockdown, e lo stesso discorso vale per il terzo posto occupato da La belle époque con Daniel Auteil, storia di un sessantenne che paga una ricostruzione di un momento bellissimo della sua esistenza, per riviverlo un'ultima volta: porta a casa altri 10.000 euro, su un risultato italiano complessivo di 1.600.000.