Gli anni più belli ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Nel boxoffice del weekend è al secondo posto Bad Boys for Life, al terzo Il richiamo della foresta, ma è sempre in vetta Gli anni più belli.

Alla seconda settimana, Gli anni più belli è ancora primo al boxoffice italiano del weekend: il film corale di Gabriele Muccino incassa un altro 1.197.000 euro e tocca il totale di 4.823.000. Sicuramente hanno comunque pesato nei risultati del botteghino nostrano le recentissime ordinanze causate dal coronavirus in diverse regioni: i lungometraggi di recente uscita ne risultano danneggiati, altri previsti per il weekend stanno per essere rimandati in via ufficiale.

Al secondo posto debutta sui nostri schermi Bad Boys for Life, terzo atto della saga action poliziesca con Will Smith e Martin Lawrence: sono 882.000 gli euro rastrellati dal film, che negli Stati Uniti si sta rivelando il più lucrativo della serie, registrando nel mondo intero fino a questo momento 391 milioni di dollari per 90 di costo. C'era evidentemente attesa e interesse per il ritorno di Mike Lowrey e Marcus Burnett.