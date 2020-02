Gli anni più belli: "40 anni di vita dei protagonisti e del nostro paese", la parola a Gabriele Muccino

News Cinema

Intervista video al regista romano che ci racconta da red carpet il suo nuovo film mai così sentito e personale.

40 anni di vita, 40 anni di storia d'Italia. Ne Gli anni più belli, il suo film più personale e ambizioso, almeno per l'arco temporale che ha deciso di raccontare, Gabriele Muccino segue le vicende di un gruppo di amici per la pelle, dai 18 anni fino a oggi, con al centro gli anni della formazione, dei grandi slanci e dei grandi errori: per loro gli anni '80. Proprio il cantore di chi era almeno adolescente in quel decennio, Claudio Baglioni, ha composto una canzone che si intitola come il film, Gli anni più belli, e accompagna le avventure appassionate di Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria).

Abbiamo incontrato Gabriele Muccino sul tappeto rosso dell'anteprima nazionale del suo film. Ecco la video intervista.