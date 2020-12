Gli anni '90 in streaming: i migliori thriller d'azione

News Cinema

Abbiamo selezionato i cinque action-thriller che hanno definito un decennio di grande cinema mainstream.

C’è stato un tempo in cui gli action-thriller hollywoodiani non erano soltanto effetti speciali il più possibile catastrofici, montaggio serrato, scene roboanti e poco altro. C’è stato un tempo in cui erano prodotti lo stesso altamente spettacolari ma basati su storie solide, con personaggi bidimensionali e situazioni originali. In particolar modo un decennio come gli anni ‘90 ha permesso al film d’azione destinato al grande pubblico di esplorare strade narrative e soprattutto estetiche di grande spessore, sfornando opere di elevato valore artistico. E a dirigere questi film sono sovente stati chiamati autori veri e propri o comunque cineasti con una loro visione coerentemente sviluppata, “artigiani” con un senso del racconto e dello spettacolo capaci di fondersi in un prodotto compiuto in tutte le sue parti, non soltanto quella dello spettacolo fine a se stesso. Gli anni ‘90 sono stati quelli in cui le star di questo tipo di cinema erano Keanu Reeves, Nicolas Cage e Will Smith, tanto per citare i nomi più noti. E credeteci sulla parola se vi diciamo che le loro perfomance di allora hanno un valore infinitamente più alto rispetto alla stragrande maggioranza delle produzioni di genere in cui li vediamo impegnati oggi. Eccovi i nostri cinque film in streaming che raccontano al meglio quanto emozionante era l’action-thriller negli anni '90. Buona lettura.

I migliori action-thriller degli anni ‘90 in streaming

Point Break - Punto di rottura

Nel centro del mirino

Speed

Face/Off - Due facce di un assassino

Nemico pubblico

Point Break - Punto di rottura (1991)

Il primo cult-movie di questo genere non poteva che arrivare da Kathryn Bigelow, che fonde l’action con la filosofia zen dei surfisti della West Coast per un film entrato nell’immaginario collettivo. Point Break sbanda, esagera, di dilunga spesso inutilmente, ma possiede un’anima profonda e soprattutto una visione del mondo precisa dietro al confezione di genere. Keanu Reeves a Patrick Swayze sono due perfetti antagonisti che si danno battaglia dentro scenari naturali da brivido. Troppe le sequenze memorabili per sceglierne soltanto una. Cinema di impatto spettacolare e di spessore, un binomio che oggi sembra ormai dimenticato in favore soltanto del primo fattore...Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW TV.

Nel centro del mirino (1993)

Nel centro del mirino: Trailer del film

Lo specialista Wolfgang Petersen mette al servizio di un roccioso Clint Eastwood una sceneggiatura a tratti geniale, per uno dei thriller meglio confezionati di sempre. Anche perché l’antagonista John Malkovich si rivela un contraltare istrionico e calibratissimo per l’agente speciale che deve salvare il Presidente. E come spesso accade quando c'è Clint di mezzo, il film fa anche i conti con la storia americana, quella intrisa di sangue. Nel centro del mirino è azione, grande tensione, cinema d’evasione realizzato con minuzia e scrupolo. Che grande intrattenimento! Disponibile su Chili, NOW TV.

Speed (1994)

Probabilmente la sorpresa di genere del decennio, un concentrato di adrenalina e trovate pirotecniche che garantiscono uno spettacolo a dir poco avvincente. Il film che ha lanciato la carriera di Sandra Bullock è un concentrato di cinema di genere orchestrato alla perfezione, con un Keanu Reeves in forma smagliante e un Dennis Hopper “villain” d’eccezione. La parte centrale interamente ambientata sull’autobus è davvero grande cinema d’azione. Scritto e diretto con come un orologio svizzero. Speed è uno dei classici del decennio: quando la velocità conta davvero, altro che Toretto & Co.! Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes.

Face/Off - Due facce di un assassino (1997)

Il film che ha cambiato le regole del genere a Hollywood. Senza Face/Off non ci sarebbero stati Matrix e molti altri blockbuster a venire. John Woo importa dall’Oriente le sue regole stilistiche e sforna un capolavoro inimitabile, sorretto dalle prove maiuscole di Nicolas Cage e John Travolta. Il discorso sul doppio viene sfruttato per un puzzle cinematografico strabordante e strabiliante, dove Bene e Male si scontrano in un campo di battaglia fatto di esseri umani. La sequenza di preparazione al gran finale ambientata nella chiesa è da antologia, così come decine di altri momenti. Cinema d’evasione che diventa cinema d’autore: il meglio. Disponibile su Chili, NOW TV.

Nemico pubblico (1998)

Nemico Pubblico: Il Trailer Ufficiale del Film

Il mai abbastanza compianto Tony Scott mette al servizio di Will Smith una sceneggiatura poderosa per uno spy-thriller ipertecnologico e tesissimo. Nemico pubblico immerge il pubblico in un tour de force emotivo e visivo di primissima qualità, con un protagonista braccato in una delle migliori cacce all’uomo del cinema contemporaneo. Quando poi entra in scena Gene Hackman che strizza l’occhio al suo personaggio storico de La Conversazione, ecco che il film passa dall’essere molto buono a grandioso. Sicuramente nella Top5 della carriera di Smith. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Chiudiamo con qualche “menzione d’onore”: a nostro avviso intrattenimento di qualità elevata sono stati anche The Rock e Con Air, entrambi interpretati da Nicolas Cage: soprattutto quest’ultimo titolo ha rappresentato un approccio originale e nerboruto all’idea del dirottamento aereo. Tra i comprimari un inquietante Steve Buscemi e il solito John Malkovich. Se si parla di action-thriller anni ‘90 è poi impossibile non citare il primo Mission: Impossible diretto da Brian De Palma: non lo abbiamo inserito nella cinquina poiché, seppur molto divertente, a nostro avviso rimane un episodio minore rispetto ad alcuni altri del franchise con Tom Cruise.