Gli anni '80 in streaming: i poliziotti più famosi del grande schermo

Abbiamo selezionato i classici in streaming di quel decennio in cui protagonisti sono poliziotti dalle maniere spicciole ma dal risultato garantito.

Nella tradizione del cinema americano - soprattutto quello di genere - la figura del poliziotto non particolarmente ligio alle regole del codice, eppur deciso a tutto pur di sgominare il crimine, ha rappresentato una costante nel corso dei decenni. Gli anni ‘80 impregnati dell’ideologia reaganiana hanno fornito un terreno assai fertile per l’esplosione di questo tipo di personaggio, sviluppato attraverso film diversi tra loro per tono e genere stesso. Dalla commedia all’action, dal thriller al dramma psicologico, il ruolo del tutore della legge per cui il fine giustifica i mezzi ha prodotto alcuni classici e almeno un capolavoro “maledetto”. Eccovi i cinque film in streaming attraverso i quali vi raccontiamo i poliziotti cinematografici più famosi e affascinanti degli anni ‘80. Buona lettura.

Gli anni ‘80 in streaming: i più famosi poliziotti del grande schermo

48 Ore

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills

L’anno del dragone

Arma letale

Die Hard - Trappola di cristallo

48 Ore (1982)

Il cinema scarno e robusto di Walter Hill trova il suo perfetto sviluppo in questo poliziesco con protagonisti Nick Nolte ed Eddie Murphy: il primo un detective poco propenso al dialogo e alle buone maniere, l'altro un criminale che viene rilasciato dal carcere apposta per aiutarlo a catturare un assassino. Rivisitazione del buddy-movie in salsa thriller, 48 Ore è un film incalzante, che trova il suo punto di forza nell’alchimia stridente tra i due attori principali. Gran cinema di genere, forse non per palati finissimi ma decisamente capace di divertire. Disponibile su Chili, Google Play, Amazon Prime Video.

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills (1984)

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills: Clip VERSIONE ITALIANA "Ispettore dell'edilizia"

Eddie Murphy passa dall'altro lato della legge e diventa il poliziotto Axel Foley, che da New York si trasferisce temporanemente ma inopinatamente a Los Angeles per risolvere un caso che ha del personale. Martin Brest dirige con scioltezza e grande brio un cult-movie in cui l’attore sciorina tutto il suo repertorio pazzesco al servizio di un personaggio impossibile da non amare. Beverly Hills Cop diverte, intrattiene, ti lascia incollato alla poltrona. Più che discreto il sequel del 1987 firmato Tony Scott, dimenticabile il terzo episodio di John Landis. Ma in quel caso eravamo già negli anni ‘90...Disponibile su Chili, Infinity, Netflix, TIMVision.

L’anno del dragone (1985)

Dal genio incontenibile di Michael Cimino una delle grandi sinfonie cinematografiche del decennio. L’anno del dragone è nell’anima un film di guerra ambientato in una Chinatown parossistica, interamente ricostruita in studio. Il protagonista Mickey Rourke si scaglia contro il mafioso cinese John Lone sacrificando tutto quello che ha, come un fanatico crociato. Sequenze di cinema spaventosamente potenti, un delirio produttivo capace di generare un “mostro” di bellezza dolorosa. Scritto da Oliver Stone. Uno dei grandi film incompresi dell’autore de I cancelli del cielo. Ci sbilanciamo: forse il suo più compiuto. Che grande, grande film è questo...Disponibile su Infinity.

Arma letale (1987)

Arma letale: Il trailer del film

Il film d’azione che ha imposto Mel Gibson come una star dell’action propone una figura di poliziotto decisamente in chiaroscuro, un cecchino con tendenze suicide che si getta a capofitto nelle situazioni pericolose. Suo partner un saggio e cauto Danny Glover. Richard Donner dirige un classico del genere il cui ritmo non consente tregua o quasi: Arma letale è azione, adrenalina, divertimento assicurato per gli appassionati di questo tipo di produzioni. Un cult i cui sequel hanno incassato altrettanto bene, confermando la bontà commerciale di un franchise amatissimo dal pubblico. Disponibile su Chili, TIMVision.

Die Hard - Trappola di cristallo (1988)

Die Hard - Trappola di cristallo: il trailer del film

Maestoso giocattolone destinato al puro intrattenimento, il film di John McTiernan ha lanciato Bruce Willis nell’Olimpo delle star di cassetta. Trappola di cristallo funziona ancora oggi a meraviglia, proporne situazioni spassose e personaggi irresistibili. John McClane è una di quelle figure sbruffone e carismatiche che si ama fin dalla prima scena, e deve vedersela col super-villain Alan Rickman, altrettanto gigione e portentoso. Gusto per il cinema pirotecnico con un cuore giocoso e un gran senso dello spettacolo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision.

Se amate il cinema fracassone e di puro intrattenimento allora per voi c’è anche Cobra, action con Sylvester Stallone poliziotto che non di dilunga troppo in convenevoli. Più complesso invece è senz’altro Colors diretto da Dennis Hopper, dramma che vede protagonisti Sean Penn e Robert Duvall. Ma il vero capolavoro - insieme a L’anno del dragone - purtroppo non disponibile in streaming è Vivere e morire a Los Angeles di William Friedkin, livido e splendente, impazzito ed esplosivo. Protagonisti William Petersen e Willem Dafoe. Trovate il modo di recuperarlo. Sul serio.