Gli anni '80 in streaming: i migliori western

Dopo la radicale trasformazione produttiva ed estetica avvenuta a Hollywood a partire dalla seconda metà degli anni ‘60 il genere classico per eccellenza, ovvero il western, ha incontrato numerose difficoltà ad imporsi nuovamente presso il pubblico e la critica. Tanto che all’inizio degli anni ‘80 sembrava definitivamente o quasi defunto. L’insuccesso prima di Missouri di Arthur Penn ma soprattutto la catastrofe produttiva de I cancelli del cielo di Michael Cimino - due opere che pur con i loro difetti meritano di essere comunque rivalutate - avevano reso il western una sorta di spauracchio per registi e in particolar modo produttori. Eppure proprio quegli stessi anni ‘80 ci hanno consegnato alcuni titoli di valore che hanno tentato di rivisitarlo in maniera personale e disincantata, arrivando almeno in un caso a raggiungere vette artistiche notevolissime. I cinque film in streaming che abbiamo dunque scelto per raccontarvi il western americano degli anni ‘80 sono film diversi tra loro ma accomunati da un amore stesso per il genere indiscutibile. E alla fine propongono dello stesso una visione che a partire dagli anni ‘90 verrà sfruttata per riportarlo al successo. Buona lettura.

I migliori western degli anni ‘80

I cavalieri dalle lunghe ombre

SIlverado

Il cavaliere pallido

I tre amigos

Young Guns - Giovani pistole

I cavalieri dalle lunghe ombre (1980)

Uno dei film più amati del grande Walter Hill lavora in sottrazione per regalare al pubblico una visione del vecchio West edulcorata di leggende e soprattutto eroi. I protagonisti de I cavalieri dalle lunghe ombre sono infatti fuorilegge senza gloria che tentano la via di una redenzione personale fatta di sangue e pallottole. Un film denso e ancora oggi enigmatico, interpretato dai fratelli Carradine e dai fratelli Quaid su tutti. Come sempre il cinema di Hill sa intrattenere e insieme insinuare nello spettatore un vago senso di disequilibrio, la sensazione che sotto la superficie qualcosa di distorto e strisciante si stia preparando a colpire...Disponibile su Apple Itunes, NOW TV.

Silverado (1985)

La grande pecca di Silverado è solamente quella di essere arrivato in un momento in cui l’unica visione del western possibile era quella disperata e revisionista uscita fuori dai due decenni successivi. E invece Lawrence Kasdan e il suo gusto per la narrazione epica ha sfornato un western arioso, eroico, che apre il cuore e torna a farti amare personaggi senza macchia e senza paura. Un cast di attori carismatici - su tutti vogliamo segnalare Kevin Kline, Jeff Goldblum e il villain Brian Dennehy - fanno di Silverado uno spettacolo d’altri tempi che è un piacere assoluto da guardare. Al suo tempo fu un fiasco al botteghino, ma rimane un grande western. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Il cavaliere pallido (1985)

Forse il western più personale di Clint Eastwood, anche più de Gli spietati. L’idea del singolo individuo che adopera le sue abilità - qualsiasi esse siano - per battersi contro un sistema corrotto e sfruttatore è profondamente radicata nel DNA de Il cavaliere pallido. Un crescendo di tensione che porta a un duello finale funambolico e poi incredibilmente rarefatto, stilizzato. L’uso iniziale del paesaggio invernale per raccontare l’anima gelida del Predicatore protagonista è da inchino. Il film aprì il Festival di Cannes, prima legittimazione assoluta sia per Eastwood ma anche per il western stesso. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

I tre amigos (1986)

Il genio comico e sulfureo di John Landis non poteva che guardare al western per sbeffeggiarlo con affetto, rispettandone le regole anche dietro la cornice del film comico. I tre amigos è un divertimento prima di tutto per chi lo guarda ma senz’altro anche per chi lo ha girato. Martin Short, Chevy Chase e Steve Martin si danno battaglia a colpi di trovare per rendere sempre più divertente un film stonato e irriverente, proprio quello di cui il genere aveva bisogno. A suo modo un cult-movie da riapprezzare. Disponibile su Apple Itunes.

Young Guns - Giovani pistole (1988)

L’idea di raccontare nuovamente il mito di Billy the Kid come una origin story colpisce nel segno grazie a una sceneggiatura molto ben calibrata e a un gruppo di giovani attori in stato di grazia. Christopher Cain ha diretto Young Guns come un film sulla ribellione giovanile, ricordando la lezione di Rusty il selvaggio e I ragazzi della 56a strada di Coppola. Il risultato è un western coinvolgente e pieno di trovare, con un finale pirotecnico che omaggia Il mucchio selvaggio e Butch Cassidy. Ottimo prodotto di genere che ebbe un sequel purtroppo non all'altezza. Nel cast da lodare in particolar modo Kiefer Sutherland e Lou Diamond Phillips. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Amazon Prime Video.