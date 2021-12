Gli anni '80 in streaming: i grandi monologhi di attori indimenticabili

News Cinema

Preferite l'inizio di Toro scatenato o la fine di Blade Runner? Ecco cinque film in streaming che hanno definito un decennio di grande cinema (anche) attraverso interpretazioni leggendarie.

Dopo avervi proposto quelli che riteniamo i monologhi più belli recitati da grandi attori negli anni ‘70, passiamo oggi al decennio successivo. E il livello se possibile si alza ancora. I cinque film in streaming che trovate qui sotto posseggono infatti la fattura artistica del grande cinema d’autore: generi diversi come la fantascienza, il biopic o semplicemente il dramma si sono fatti contenitori perfetti per esprimere una visione personale e raccontare storie in grado di scuotere il cuore e l’immaginazione del pubblico. E i cinque monologhi contenuti in queste opere hanno scritto pagine fondamentali della Settima Arte, senza alcun dubbio. Vi lasciamo dunque ai titoli selezionati. Buona lettura.

Cinque film in streaming degli anni ‘80 che contengono monologhi eccezionali

Toro scatenato

Il verdetto

Blade Runner

Missing - Scomparso

Mississippi Burning - Le radici dell’odio

Toro scatenato (1980)

Toro scatenato: Il trailer del film di Martin Scorsese

Dopo gli straordinari titoli di testa filmati dalla grande fotografia di Michael Chapman, parte il monologo di un Robert De Niro ingrassato a dismisura per interpretare l’ormai ritirato e allo sbando Jake LaMotta. Un momento che racconta la sconfitta umana meglio di chiunque altro. Il bianco e nero iperrealista di Toro scatenato consacra la coppia Scorsese/De Niro in maniera perentoria, grazie a un film clamoroso, una discesa all’inferno umanissimo di un uomo dall’istinto autodistruttivo. Oscar per il miglior attore e al montaggio della grande Thelma Schoonmaker. Lungometraggio assoluto. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il verdetto (1982)

Semplicemente una delle cinque, dieci più grandi interpretazioni della storia del cinema americano. Nel ruolo dell’avvocato che ritrova se stesso attraverso la causa per cui lotta, Paul Newman offre una prova che lascia trasparire tutta la disperazione e la dignità ritrovata del suo personaggio. E l’arringa finale de Il verdetto, straordinariamente filmata da Sidney Lumet, si tinge di una vena autunnale che la rende leggendaria. “Agisci come se avessi fede…e la fede ti sarà data. Nomination all’Oscar per film, regia, attore protagonista e non, sceneggiatura di David Mamet. Un film indimenticabile. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Blade Runner (1982)

Blade Runner: Trailer italiano del final cut - HD

Il monologo finale di Rutger Hauer che ribalta meravigliosamente il tono e il senso finale di Blade Runner è uno dei due, tre più grandi momenti della storia del cinema di fantascienza. Una chiusura malinconica e insieme filosofica per un noir futuristico piovoso e affascinante. Un esteta come Ridley Scott rende corposa la sceneggiatura di David Webb Peoples con una messa in scena stilisticamente indimenticabile, che fa di questo film un cult-movie degli anni ‘80. Harrison Ford, Sean Young e Edward James Olmos per un cast stellare. Da Philip K. Dick, il genio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Missing - Scomparso (1982)

Un Jack Lemmon in versione drammatica recita la parte di un padre che arriva in Cile dopo il golpe per cercare suo figlio arrestato dalle forze dell’ordine e sparito poi nel nulla. Un uomo ferreo e conservatore che si trova a sbattere contro il muro orribile della demagogia, dei silenzi e dei depistaggi. Missing - Scomparso gli regala però un finale straordinario in cui si ribella e attacca quel potere che lo ha ingannato. Un monologo secco e veloce che racconta tutta la frustrazione e la rabbia dell’uomo. Con lui una grande Sissi Spacek. Diretto da un Costa-Gavras asciutto, il film vince a Cannes la Palma d’Oro e il premio per l’attore, e si porta a casa anche l’Oscar per la sceneggiatura. Film stupendo. Disponibile su CHILI, NOW.

Mississippi Burning - Le radici dell’odio (1988)

Ispirato da una storia vera, il film di Alan Parker si rege sulla prova ispirata dei due protagonisti Gene Hackman e Willem Dafoe. Un film durissimo e necessario, che racconta di razzismo e redenzione come nessun altro in quel decennio. Il monologo in cui Hackman si vendica di Brad Dourif dopo che ha pestato sua moglie Frances McDormand è da inchino, durissimo eppure umano. Mississippi Burning - Le radici dell’odio vince il premio per il miglior attore a Berlino e conquista le nomination all’Oscar per film, regia, attore protagonista, attrice non protagonista. Il Dustin Hoffman di Rain Man toglie la statuetta a Hackman, che avrebbe invece strameritato. Disponibile su Amazon Prime Video.