Gli anni '80 e il cinema d'azione: cinque film in streaming con le icone di quel decennio

Da Sly Stallone ad Arnold Schwarzenegger, da Mel Gibson a Chuck Norris. Quali sono i loro migliori film in streaming degli anni '80? Noi abbiamo la risposta...

Gli anni ‘80 sono stati un periodo estremamente florido per il proliferare dell’action-movie, creando una serie di icone cinematografiche più o meno destinate a entrare nella storia del cinema, almeno in quella di tale genere. La propaganda conservatrice degli otto anni do Ronald Reagan come Presidente degli Stati Uniti ha senza dubbio facilitato la nascita di un tipo di eroe dal grilletto assolutamente facile, non troppo ligio a seguire le regole imposte dalla legge, e quando possibile ostinato nello sgominare bande di criminali provenienti dall’estero, se non addirittura spingersi oltre i confini per sistemare i conti che l’America non aveva ancora saputo regolare. Insomma, le icone dell’action degli anni ‘80 potrebbero incontrare oggi qualche problemino a trovare estimatori, ma all’epoca sbancarono i botteghini di mezzo mondo e soprattutto si imposero nell’immaginario collettivo. Eccovi dunque cinque film in streaming e cinque attori che hanno impersonato al meglio quel decennio. Buona lettura.

Cinque film in streaming con icone dell’action anni ‘80

Codice del silenzio (1985)

Partiamo subito col botto, ovvero col re assoluto dei B-Movie anni ’80, ovvero quelli iper-patriottici e guerrafondai. Titoli come Invasion USA, Delta Force o Rombo di tuono la dicono lunga. Noi però abbiamo scelto il cult-movie Il codice del silenzio, dove Chuck Norris in versione poliziotto vuole sgominare praticamente da solo il crimine organizzato italiano e colombiano a Chicago. Il regista Andrew Davis - che qualche anno dopo realizzerà il successone de Il fuggitivo - organizza un poliziottesco tutto sommato accettabile, anche perché come sottotrama racconta la corruzione e le scorciatoie della polizia che non agisce secondo le regole. Poi arriva la sequenza finale, dove Norris e un robot sparatutto pre-Robocop abbattono almeno trenta malavitosi armati fino ai denti. Un po’ troppo per resistere alla verosimiglianza…A suo modo un lungometraggio epico. Uno dei film preferiti di mio padre…Disponibile su Apple Itunes.

Rambo 2 - La vendetta (1985)

Al sequel diretto da George Pan Cosmatos si può obiettare davvero moto, ma in quanto ad azione lasciatelo perdere, perché ne contiene di fatta veramente bene. Il veterano John Rambo afflitto e perseguitato del primo film si trasforma qui in una macchina da guerra invincibile, perché deve tornare nel Sud-Est asiatico a salvare i fratelli nella notte rimasti prigionieri. Rambo 2 - La vendetta grandina retorica ma in qualche modo riesce a fartela passare per eroismo, a livello narrativo funziona come perfetto veicolo per lo spettacolo. E poi Sylvester Stallone è in forma davvero smagliante. L’ultima mezz’ora è azione pura. Scene oocambolesche, come quando Rambo si finge morto ma continua a mantenere un elicottero in volo: che gli vuoi dire? L’action per eccellenza del decennio a nostro avviso. Meravigliosamente reaganiano, è seriamente inquietante quanto abbia funzionato a livello di immaginario…Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Netflix.

Predator (1987)

Predator: Il Trailer del 30esimo anniversario

Con l’action fantascientifico diretto da John McTiernan ci spostiamo sul confine dolcissimo che divide artigianato da cinema d’autore. Perché a nostro avviso questo cineasta sapeva fare grande spettacolo ma metterci ogni volta qualcosa di originale, e soprattutto un pizzico raffinato di ironia quasi sempre sconosciuto a produzioni di questo genere in quel decennio. Il suo Predator ad esempio è un giocattolo iper-tecnologico oliato alla perfezione, con momenti di cinema davvero esaltanti e una messa in scena che sfrutta l’ambientazione della giungla al meglio. Arnold Schwarzenegger mostra una varietà di timbri che fa dimenticare il monolitico Terminator e sfoggia un’ironia a tratti dirompente. L’alieno assassino è poi un villain perfetto, inarrestabile e affascinante come lo sarà nei numerosi (troppi) sequel. Ma l’originale é indiscutibile, diverte e intrattiene con non soltanto l’arma dello spettacolo. Grande film. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Arma letale (1987)

Arma letale: Il trailer del film

Un altro artigiano di gran lusso come Richard Donner (quello del primo Superman, tanto per intenderci) confeziona un buddy-movie poliziesco che sfrutta al meglio l’alchimia incredibile tra il pazzoide e tagliente Mel Gibson e l’attempato e ironico Danny Glover. Arma letale è uno spettacolo di genere di primissimo ordine con un protagonista fuori dal comune, costantemente al limite dell’isteria, il che regala al film un tono diverso dal solito. Sparatorie organizzate magnificamente, un duello finale da leggenda, un action adrenalinico e condito con battute gradasse ma irresistibili. Tre sequel che sono uno meglio dell’altro, con il terzo episodio in testa a nostro avviso. La saga di Arma letale è uno spasso, speriamo arrivi il quinto episodio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision.

Die Hard - Trappola di cristallo (1988)