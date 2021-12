Gli anni '70 in streaming: cinque grandi monologhi di attori senza eguali

News Cinema

Da Jack Nicholson a Robert De Niro ad Al Pacino: cinque film in streaming che contengono monologhi leggendari in un decennio rivoluzionario.

Gli anni ‘70 sono stati per il cinema americano - dentro e fuori il sistema hollywoodiano - un periodo di grande sperimentazione estetica e narrativa. Oltre ad autori leggendari si sono affermati una serie di attori di culto a cui vogliamo rendere in qualche modo omaggio. Quelli che vi proponiamo oggi sono infatti cinque film in streaming che contengono a nostro avviso i migliori (e in alcuni casi i più famosi) monologhi del decennio. Momenti preziosi di interpretazioni indimenticabili, che hanno fruttato alle star almeno la nomination all’Oscar. Ecco dunque cinque grandi interpreti e i loro fantastici monologhi. Seguiranno nei prossimi giorni quelli dedicati alle attrici del decennio e alle loro performance. Buona lettura.

Cinque film in streaming degli anni ‘70 che contengono monologhi famosi

Cinque pezzi facili

Patton generale d’acciaio

Taxi Driver

Quinto potere

…E Giustizia per tutti

Cinque pezzi facili (1970)

Partiamo immediatamente con l’attore simbolo del decennio, che nel dramma familiare diretto da Bob Rafelson compone un ritratto umano sfaccettato e personale. Un “ribelle” che non ha veramente la forza di ribellarsi se non attraverso la delusione che affligge alla famiglia. E nella scena di confronto col padre malato Jack Nicholson lascia esplodere tutta la frustrazione del suo personaggio con un monologo straziante. Primo ruolo da protagonista e prima nomination nella stessa categoria per questa icona intramontabile. Se Cinque pezzi facili è un film simbolo dell’epoca in cui è stato realizzato, è soprattutto merito suo. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Patton generale d’acciaio (1970)

Il biopic sul generale che ha sconfitto Rommel in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale si apre con uno dei monologhi più famosi della storia del cinema. A interpretarlo un George C. Scott come sempre titanico, imperioso e roboante. Lo stile dell’attore si fonde perfettamente col personaggio, creando un momento di cinema incredibilmente complesso, anche perché arrivato in piena Guerra del Vietnam. Patton generale d’acciaio vince sette premi Oscar tra cui quelli per il miglior film, la regia e l’attore protagonista. Quest’ultimo premio non venne ritirato da Scott che non si sentiva in competizione con i suoi colleghi. Tra gli sceneggiatori figura Francis Ford Coppola. Film maestoso e ambiguo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Taxi Driver (1976)

Martin Scorsese realizza il suo capolavoro iperrealista sfruttando la performance incredibile di Robert De Niro, capace di dare voce allo straniamento di Travis Bickle con una profondità psicologica e umana indiscutibili. Se Taxi Driver diventa il film di culto quale è lo si deve anche allo strepitoso monologo di fronte allo specchio in cui il protagonista lascia esplodere tutta la sua violenta frustrazione. Palma d’Oro a Cannes e nomination all’Oscar per film e protagonista. Un inferno metropolitano che incornicia il peggio di New York dentro una cornice estetica straordinaria. Altro titolo di culto del decennio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Quinto potere (1976)

L’unico Oscar postumo al miglior attore della storia del cinema se lo guadagna il mai dimenticato Peter Finch nel ruolo di Howard Beale, giornalista televisivo che perde il senso delle cose e annuncia il proprio suicidio in diretta. Salvo diventare invece un folle predicatore che riesce a scuotere le masse. Dalla penna di un genio assoluto come Paddy Chayefsky un monologo infiammato e disperato, che apre Quinto potere nel miglior modo possibile. Poi Sidney Lumet confeziona un dramma livido e quasi post-apocalittico su cosa significhi detenere il potere mediatico. Quattro Oscar anche a Faye Dunaway e allo script - per un film epocale, un viaggio nella mente umana e nelle stanze del potere televisivo senza precedenti. Capolavoro senza eguali. Disponibile su Google Play.

…E giustizia per tutti (1979)

Chiudiamo con il grande e velenoso monologo finale che l’avvocato difensore Al Pacino scaglia contro il proprio cliente alla fine di …E giustizia per tutti, cosceneggiato da Barry Levinson e diretto da un Norman Jewison in stato di grazia. Un film folle, sempre in bilico tra dramma umano e commedia nerissima, con un protagonista che alla fine non resiste più al peso morale delle proprie azioni e si produce in un soliloquio strepitoso. Nomination all’Oscar per Pacino e lo script, un momento altissimo all’interno del sottogenere processuale. Film originale e avventato, come solo il cinema libero sa essere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.