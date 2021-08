Gli anime su Prime Video, ecco i film e le serie da non perdere

News Cinema

Gli anime sono ben rappresentati su Prime Video, tra film usciti al cinema in Giappone e a volte anche in Italia, e ovviamente serie complete pronte per il binge watching. Esaminiamo l'offerta sulla piattaforma.

Con la pubblicazione questo mese, a partire dal 13 agosto, della nuova quadrilogia cinematografica di Evangelion, il catalogo anime di Prime Video si fa sempre più nutrito e interessante per l'appassionato o per chi voglia scoprire alcune chicche antiche e contemporanee di questa porzione di universo e cultura nipponici. Ecco una breve panoramica sull'offerta che trovate sulla piattaforma, divisa tra serie tv e lungometraggi. Scopri Prime Video

Gli anime su Prime Video: le serie più popolari

Bleach, dal manga di Tite Kubo, racconta del quindicenne Ichigo Kurosaki in grado di vedere i fantasmi. L'incontro con Rukia, il cui scopo da "Shinigami" è aiutare le anime perdute a trovare la pace, cambierà la sua vita. Su Prime Video trovate quattro stagioni (sulle sedici prodotte).

A parte i lungometraggi di cui ci occupiamo nella sezione successiva, il Lupin III di Monkey Punch è rappresentato sulla piattaforma naturalmente dalle serie: ci sono la prima storica della giacca verde, la seconda della giacca rossa, la terza della giacca rosa e la più recente quarta della giacca blu, ambientata a San Marino, più l'ultima quinta serie. Pietre miliari per più di una generazione, non solo di appassionati di animazione.

Sono quattro le stagioni su Prime Video dell'epico L'attacco dei giganti, dove le mura che proteggono la cittadina di Shiganshina vedono una breccia aperta da un Gigante: desideroso di uscire dall'isolamento dei suoi concittadini, il giovane Eren decide di unirsi a chi vuole sopprimere la razza degli enormi esseri.

Due le imperdibili serie di Occhi di gatto, peripezie di tre sexy ladre che suggerirono le meraviglie dell'universo femminile a ragazzini imberbi negli anni Ottanta. La sigla cantata da Cristina D'Avena è entrata nell'immaginario collettivo.





Paranoia Agent del compianto Satoshi Kon è quanto di più si avvicini, nel mondo dell'anime, alle follie di David Lynch: un misterioso giovane aggressore, vestito da battitore di baseballl, colpisce e rintrona vari individui, di cui conosciamo le alterne vicende umane.

Haikyu! L'asso del volley, di cui sono presenti su Prime Video le quattro stagioni, è invece la storia sportiva di Hinata, che sogna di diventare un asso della pallavolo nella squadra del Karasuno.

Vinland Saga racconta le gesta di Thorfinn, figlio del più valoroso guerriero vichingo, mentre Toradora! è una storia d'amore atipica, tra uno studente un po' timido e una coetanea apparentemente fuori controllo, persino temuta per la sua violenza fisica...

Conan - Il ragazzo del futuro è una delle opere migliori di Hayao Miyazaki, un anno prima che debuttasse come regista cinematografico: i suoi 26 episodi nel 1978 raccontarono una vicenda postapocalittica eppure ricca di natura, un concentrato dei temi cari all'autore futuro cofondatore dello Studio Ghibli.

Si torna all'epica con Berserk, tratto dall'opera manga del recentemente scomparso Kentarō Miura: vi si narra di Gatsu, un guerriero che vaga per il regno di Midland, covando un desiderio di vendetta e legato a una maledizione.

È un successo recente l'epopea di Tanjiro, un cacciatore di demoni nel Giappone dei primi del Novecento in Demon Slayer: la sua vera missione è trovare una cura per sua sorella Nesuko, trasformata in un demone. Un vero fenomeno di costume a cura dello studio UFO Table.

Gli anime su Prime Video: i lungometraggi imperdibili