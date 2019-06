Gli 85 anni di Paperino: buon compleanno al nostro antieroe preferito

Magician Mickey è un cortometraggio datato 1937 e diretto da David Hand, il regista di Biancaneve e i sette nani. Topolino si esibisce sul palco in numeri di magia, ma qualcuno nel pubblico è geloso. E' un personaggio nato appena tre anni prima, ma già graficamente compiuto e definito. E' un papero. Almeno al cinema, nel contesto di cui ci vogliamo occupare qui, è l'antitesi di Mickey Mouse.

Già dal suo esordio nella Silly Symphony dal titolo The Wise Little Hen (9 giugno del 1934, "La gallinella saggia", diretto da Wilfred Jackson) si era capito che tipo fosse: simulava malanni per sfuggire al lavoro, insieme a Meo Porcello, col quale si dà alla pazza gioia.





Non solo Paperino rappresenta l'opposto caratteriale del solare, sereno e ottimista Topolino, ma in Magician Mickey addirittura lo contesta attivamente. “Everybody can do that!”, “Questo lo possono fare tutti!”, starnazza con la voce di Clarence Nash, il fantasista vocale che lo doppiò per mezzo secolo.

Naturalmente non è vero, non lo “possono fare tutti”. Le magie di Topolino in Magician Mickey vanno al di là della prestidigitazione: sono incredibili, pazzesche, non ne sbaglia una. Paperino è semplicemente invidioso, la sua è solo commedia umana, non rappresenta alcun modello. O meglio, lo rappresenta al contrario. Bisogna guardare Paperino che si copre di ridicolo e fare l'opposto di quello che fa lui. Non ha alcuna ragione per demolire Topolino, che non ha nulla contro di lui, ma lo fa perché sostanzialmente è un debole. Non è una star, è una persona qualunque, e questa discrepanza non la può accettare.





Il contrasto con Topolino iniziò già, quando si muoveva ancora in bianco e nero, nell'Orphan's Benefit del 1934, diretto da Burt Gillett: si presentava allo spettacolo di beneficienza per il suo momento di gloria, come un everyman odierno si presenta a un reality. E la sua performance era penosa: declamava una filastrocca ma nessuno capiva una parola, veniva contestato e si offendeva. Qui per la prima volta assunse la sua posizione di combattimento: il saltello con l'oscillazione di un braccio, mantenendo l'altro teso, in segno di sfida. La posa fu ideata dall'animatore Dick Lundy, venendo subito adottata dall'intero studio.

Il pubblico l'adorò.





Questo debole acquista in quegli anni sempre più forza.

Donald Duck non è figlio dello sberleffo della logica, come il concorrente coevo Daffy Duck di casa Warner. E' un Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento, quasi letteralmente: Donald lotta contro gli oggetti, contro gli animali, perché vuol essere lasciato in pace o perché vuol farsi forte con i deboli, a buon mercato (ma mal gliene incoglie). Non è idiota totale come Pippo, che non realizza nemmeno cosa accade, né sfodera il sorriso-scudo di Topolino: lui non ha il controllo della situazione, è intelligente tanto da capire che le cose gli vanno male, ma non è abbastanza sveglio e positivo da rimetterle a posto.

Carl Barks, prima di passare ai fumetti e dargli una seconda vita sulla carta stampata dagli anni Quaranta, nel 1938 scrive e progetta il corto Self Control di Jack King: in un'America che scopriva l'auto-aiuto decenni prima di noi, la psicoterapia che il papero ascolta alla radio non funziona affatto, perché la nevrosi di Donald va oltre. E' già da terzo millennio.

Insomma, Paperino è umano.





Quando Walt Disney accetta di realizzare i cortometraggi per la propaganda bellica della II Guerra Mondiale e di mandare uno dei suoi al fronte, non manda Topolino. Non manda Pippo. Manda Paperino, perché la guerra è una cosa seria, e non ammette ingenuità né alienazione: è faccenda dell'uomo comune. L'unico Oscar vinto da Paperino è proprio per Der Fuhrer's Face (1943, di Jack Kinney), dove in un incubo il papero viene tartassato in una fabbrica nazista: violentare il sorriso di Topolino sarebbe stato troppo, Pippo non avrebbe capito. Paperino il “debole” può soffrire e rialzarsi, si piega ma non si spezza, è il perfetto tramite per una consolazione credibile.





In quei meravigliosi vent'anni, dalla metà dei '30 fino ai primi '50, Paperino ha accudito Qui, Quo, Qua, ma spesso si è dimostrato infantile più di loro. Ha amato Paperina (Daisy), sempre però pronto a ridere di lei. Ha incontrato Cip & Ciop, perfette sue nemesi perché all'occorrenza egoisti proprio come lui. Un trionfo fuori controllo nella Golden Age dell'animazione americana, che lo porta per quantità di cortometraggi a surclassare i suoi colleghi di scuderia.

Purtroppo la sua parlata volutamente non del tutto comprensibile inibisce la costruzione di storie animate più complesse, così in animazione Donald si spegne tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, quando finisce anche l'epoca del corto in sala.

La tradizione fumettistica americana (specialmente con Carl Barks) e italiana (citiamo Romano Scarpa) gli renderà più che giustizia, rendendo il suo carattere tridimensionale e solidificandolo nell'immaginario collettivo delle generazioni a venire. Addirittura in Italia, nella seconda metà degli anni Novanta, saranno lui e il suo alter ego Paperinik a dar vita a un fortunato comic book di culto, di sapore DC/Marvel: Paperinik New Adventures, per gli amici PK.









Al cinema Paperino ricompare nei decenni successivi agli anni Sessanta in modalità autocelebrativa. E' il nipote di Scrooge in Il canto di Natale di Topolino del 1983, diretto da Burny Mattinson (l'ultima volta in cui viene doppiato da Clarence Nash). Lo troviamo anche alla corte di Topolino, in un ruolo piuttosto sacrificato, in Il principe e il povero, featurette del 1990 diretta da George Scribner.

Si scontra simbolicamente con Daffy Duck in un'indimenticabile scena di Chi ha incastrato Roger Rabbit nel 1988: una tregua momentanea tra due universi in nome di un'animazione da rilanciare. Il suo mondo è comunque stato già abbondantemente rilanciato in tv, con la serie DuckTales (1987), nella quale tuttavia fa capolino solo in pochi episodi, quasi come garante delle avventure concentrate su Zio Paperono e Qui, Quo, Qua.





Soprattutto, nel 2000 Paperino ottiene la sua agognata promozione culturale al fianco di Mickey Mouse, quando è protagonista di un segmento di Fantasia 2000, ma di certo non maneggia magie come il suo collega Apprendista Stregone, che si mette nei guai per curiosità. Lui è costretto a smistare e caricare gli animali sull'arca di Noè, sulle note di “Pomp & Circumstance” di Elgar. Si ricorderà di tutte le coppie, ma dimenticherà Paperina.

In tema di promozione culturale, non va nemmeno sottovalutata la sua partecipazione in qualità di mago nella serie videoludica di action-rpg nipponici Kingdom Hearts, coprodotta dalla Squaresoft e dalla Disney a partire dal 2002: lui e Pippo sono due perfette spalle del protagonista Sora, simboli universali di una lingua comune dell'immaginario, che unisce mondo anime/manga e tradizione disneyana.





Ci piacerebbe veramente tanto rivedere Donald al cinema, magari di nuovo a mano libera o con una CGI all'altezza della Pixar. In un percorso di riscoperta che passa per il reboot delle DuckTales partito nel 2017, dove il papero ha un ruolo un po' più significativo, e arriva alla curiosa sorpresa della per ora inedita in Italia stagione animata Legend of the Three Caballeros, i tempi sarebbero maturi.

Nel frattempo gli facciamo ancora tanti auguri, certi che rimarrà comunque nell'immaginario collettivo in una delle sue tante altre incarnazioni, tra fumetti, tv, parchi a tema e videogiochi.