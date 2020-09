Gli 80 anni di Dario Argento celebrati da Infinity con sei film in streaming

News Cinema

Compie 80 anni il celebre regista Dario Argento, maestro del thriller all'italiana: il servizio di streaming Infinity propone sei film dalla sua lunga carriera.

Dario Argento compie 80 anni oggi 7 settembre, così il servizio di streaming on demand Infinity ha deciso di raggruppare sei lungometraggi nella lunga carriera dell'autore, iniziata come regista cinquant'anni fa. I film proposti da Infinity coprono ere diverse del percorso di Argento, vediamo quali sono.

Profondo rosso (1975) è quasi all'unanimità considerato il capolavoro per eccellenza di Dario Argento, reso celebre non solo dall'eccezionale colonna sonora dei Goblin, ma anche da intuizioni visive e narrative notevoli, maturazione di una ricerca nel genere giallo che sfocia nel visionario. David Hemmings è un giornalista che assiste per caso a un omicidio brutale. Tutto sembra ricondurre a una villa da incubo... Guarda Profondo rosso su Infinity

La collaborazione di Argento con sua figlia Asia Argento si articola su tre lungometraggi di cui è protagonista, in ordine cronologico si tratta di Trauma (1993), La sindrome di Stendhal (1996) e Il fantasma dell'Opera (1998). Nel primo una ragazza fugge da un ospedale aiutata da un giovane: ha assistito all'omicidio dei suoi genitori per mano di un serial killer che ora va fermato... In La sindrome di Stendhal, Asia è una poliziotta sulle tracce di uno stupratore seriale, finché non diventa lei stessa vittima designata del maniaco. Il fantasma dell'Opera rilegge invece il romanzo di Gaston Leroux, con Asia Argento nei panni della cantante Christine Daaé, oggetto dell'ossessione del "Fantasma", interpretato da Julian Sands.

Per La sindrome di Stendhal e Il fantasma dell'Opera, Argento tornò a lavorare col compianto Ennio Morricone, già autore delle musiche per i suoi primi lavori. Guarda Trauma su Infinity Guarda La sindrome di Stendhal su Infinity Guarda Il fantasma dell'opera su Infinity

E' una filastrocca quella che tormenta Giacomo (Stefano Dionisi), perché fa parte del modus operandi di un serial killer che uccise sua madre e che sembra tornato in azione dopo diciassette anni: in Non ho sonno (2001), per risolvere il caso, si fa aiutare da un commissario in pensione, Ulisse Moretti (Max Von Sydow). Nel Cartaio (2004), la poliziotta romana Stefania Rocca e un collega inglese (Liam Cunningham) affrontano un altro omicida seriale, che tortura le sue vittime online. Nel cast anche Silvio Muccino. Guarda Non ho sonno su Infinity Guarda Il cartaio su Infinity