Glenn Close non perdona i tweet offensivi di James Gunn, ma lo difende come artista

Ricapitolando: la Disney ha licenziato l'autore e regista James Gunn dopo che sul web sono emersi alcuni tweet provocatori e offensivi da lui scritti una decina di anni fa. Gli attori di Guardiani della Galassia lo hanno difeso (in particolare Dave Bautista) spiegando quanto fosse amabile sul set e quanto fosse diverso dall'immagine che dava di sé all'epoca dei tweet. Gli executives della Disney hanno confermato la decisione presa e ad oggi la lavorazione di Guardiani della Galassia 3, di cui Gunn aveva già pronto lo script e le riprese erano previste per l'autunno, è sospesa.

Durante un'intervista Glenn Close ha espresso il suo pensiero al riguardo. L'attrice, che interpreta Nova Prime nel primo Guardiani della Galassia, si chiede se "Questo è veramente quello che stiamo facendo? Rovinare la vita di persone per cose scritte anni fa in contesti completamente diversi? Cosa dovremmo fare, tornare nel passato e fare in modo che tutto ciò che abbiamo detto sia politicamente corretto? Chi vorrebbe vivere così? C'è qualcosa di sbaglaito in tutto questo". Glenn Close ricorda anche che siamo creature difettose, "guardate cosa stiamo facendo a questo mondo" e di James Gunn è d'accordo nel dire che all'epoca si comportasse "come uno stronzo, ma questo nega forse la sua natura di artista? Non credo, altrimenti tiriamo giù dipinti e sculture, tiriamo giù tutti i lavori di Picasso che trattava le donne in modo terribile. Se deve iniziare una rivoluzione culturale non possiamo non tenere in considerazione la natura umana".