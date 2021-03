Glenn Close mamma di Mila Kunis eroinomane: il trailer di Four Good Days

News Cinema

Un dramma sulle dipendenze diretto da Rodrigo Garcia, che debutterà negli USA al cinema il 30 aprile e in VOD il 21 maggio.

Presentato in prima mondiale al Sundance a gennaio, Four Good Days è un dramma sulle dipendenze che vede protagoniste Glenn Close (fresca della sua ottava nomination all'Oscar per la sua interpretazione in Elegia americana) e Mila Kunis.

Il film, che è diretto da Rodrigo Garcia, è basato su una vera vicenda familiare che è stata raccontata dalla giornalista premio Pulitzer Eli Saslow in un celebre articolo pubblicato sul Washington Post, ed è stato sceneggiato a quattro mani dal regista e dalla Saslow, e tutto ruota attorno a quattro giorni di detox supplementare cui il personaggio della Kunis si deve sottoporre, con l'aiuto della madre, interpretata dalla Close, per poter accedere a un programma di cura che promette di salvarle la vita.

Four Good Days debutterà nei cinema americani il 30 aprile, per poi uscire in VOD il 21 maggio.

In questo viaggio emozionante, basato su una storia vera raccontata dalla giornalista premio Pulitzer Eli Saslow sul Washington Post, la 31enne Molly chiede aiuto alla madre Deb, che la aveva allontanata da tempo, per combattere una feroce battaglia contro i demoni che le hanno rovinato la vita. Nonostante tutto quello che ha imparato in un decennio di delusioni, dolore e rabbia, Deb si prodiga in un ultimo tentativo di salvare l'amata figlia dalla morsa mortale e spietata della dipendenza dall'eroina. Le potenti interpretazioni di Glenn Close e Mila Kunis, fanno di questo film di Rodrigo García la cronaca commovente e imprevedibile di una madre e una figlia che lottano per riconquistare l'amore e la fiducia che un tempo le univano.