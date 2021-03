Glenn Close e la doppia nomination all'Oscar e al Razzie Award: la maledizione dell'attrice continua?

News Cinema

Glenn Close è l'unica attrice ad aver ottenuto per lo stesso film (Elegia Americana) la candidatura all'Oscar e al Razzie Award. Andiamo a scoprire chi ha avuto un destino quasi simile e le candidature ai premi per i peggiori film, attori e attrici nel 2021

Dando un’occhiata alle nomination agli Oscar, ci siamo accorti che Glenn Close è stata candidata per lo stesso film (Elegia Americana) e lo stesso ruolo ai Razzie Awards, i premi assegnati ai peggiori artisti cinematografici dell’anno. Glenn figura in entrambi i casi nella categoria delle attrici non protagoniste, e in quella degli Academy Awards dovrà vedersela con Maria Bakalova, Olivia Colman, Amanda Seyfried e Youn Yuh-Jung.

Glenn Close appartiene a quella categoria di attori che arrivano a un passo dall'Oscar e poi non vincono. Tutti ricorderemo la sua strabiliante performance in The Wife, per cui era stata candidata come miglior attrice protagonista, eppure nel 2019 la statuetta dorata le fu rubata da Olivia Colman. Sempre nella stessa categoria, la Close è stata nominata per Il mondo secondo Garp, Il grande freddo e Il migliore, ma non ha mai trionfato. Stessa sfortuna per le altre tre candidature come miglior attrice protagonista (Attrazione fatale, Le relazioni pericolose e Albert Nobbs). Staremo a vedere cosa accadrà il 25 aprile, ma a questo punto è una questione di principio e l'Oscar la Close dovrebbe averlo prima o poi, anche perché ha un talento straordinario.

Glenn Close non è la prima attrice ad aver ottenuto la candidatura agli Oscar e ai Razzie Awards lo stesso anno, tuttavia soltanto lei ha gareggiato per lo stesso ruolo. Ecco sette star del firmamento cinematografico andate incontro allo stesso destino.

Melissa McCarthy , 2019: candidatura agli Oscar come migliore attrice non protagonista per Copia originale , vittoria di due Razzie (o Raspberry) Awards come peggior attrice per Pupazzi senza gloria e Life of the Party - Una mamma al college .

, 2019: candidatura agli Oscar come migliore attrice non protagonista per , vittoria di due Razzie (o Raspberry) Awards come peggior attrice per e . Eddie Redmayne , 2016: nomination all'Oscar come miglior attore protagonista per The Danish Girl e vittoria del Razzie Award come peggior attore non protagonista per Jupiter Ascending .

, 2016: nomination all'Oscar come miglior attore protagonista per e vittoria del Razzie Award come peggior attore non protagonista per . Sylvester Stallone , 2016: candidatura all’Oscar per Creed e vittoria del Razzie Razzie Redeemer Award, una specie di premio di redenzione che "ripara" alle performance così così del passato (e ai Raspberry Awards ottenuti)

, 2016: candidatura all’Oscar per e vittoria del Razzie Razzie Redeemer Award, una specie di premio di redenzione che "ripara" alle performance così così del passato (e ai Raspberry Awards ottenuti) Sandra Bullock , 2010: vittoria dell’Oscar come migliore attrice protagonista per The Blind Side e conquista di un Razzie Award come peggior attrice per A proposito di Steve .

, 2010: vittoria dell’Oscar come migliore attrice protagonista per e conquista di un Razzie Award come peggior attrice per . Christopher Walken , 2003: vittoria dell'Oscar per il miglior attore protagonista per Prova a prendermi e candidatura ai Razzie come peggior attore non protagonistsa per The Country Bears - I favolorsi .

, 2003: vittoria dell'Oscar per il miglior attore protagonista per e candidatura ai Razzie come peggior attore non protagonistsa per . Uma Thurman , 1995: nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista per Pulp Fiction e candidatura ai Razzie come peggior attrice per Il nuovo sesso: Cowgirl

, 1995: nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista per e candidatura ai Razzie come peggior attrice per Jack Nicholson, 1993: candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista per Codice d'onore e nomination ai Razzie Award per Hoffa e La gatta e la volpe.

Leggi anche Oscar 2021: Le Nomination

Le candidature ai Razzie Awards 2021

Peggior film

Peggior attore

Robert Downey Jr. - Dolittle

Mike Lindell - Absolute Proof

- Michele Morrone - 365 giorni

- Adam Sandler - Hubie Halloween

- David Spade - La Missy sbagliata

Peggior attrice

Anne Hathaway - Il suo ultimo desiderio e Le Streghe

- e Katie Holmes - The Boy 2: La maledizione di Brahms e The Secret: La forza di sognare

- e Kate Hudson - Music

- Lauren Lapkus - La Missy sbagliata

- Anna-Maria Sieklucka - 365 giorni

Peggior attrice non protagonista

Peggior attore non protagonista

Chevy Chase - The Very Excellent Mr. Dundee

- Rudy Giuliani - Borat: Seguito di film cinema

- Shia LeBeouf - The Tax Collector

- Arnold Schwarzenegger - Iron Mask

- Bruce Willis - Breach, Hard Kill e Survive the Night

Peggior combo (coppia) sullo schermo

Maria Bakalova & Rudy Giuliani - Borat: Seguito di film cinema

- Robert Downey Jr. e il suo accento scozzese decisamente poco convincente - Dolittle

- Harrison Ford e il cane' in Cgi che sembrava del tutto finto - Il richiamo della foresta

- Lauren Lapkus e David Spade - La Missy sbagliata

- Adam Sandler e la sua gracchiante voce da sempliciotto - Hubie Halloween

Peggior regista

Charles Band - Tutti i tre film di Barbie & Kendra

- Barbara Bialowas e Tomasz Mandes - 365 giorni

- Stephen Gaghan - Dolittle

- Ron Howard - Elegia americana

- Sia - Music

Peggior sceneggiatura

365 giorni

Tutti i tre film di Barbie & Kendra

Dolittle

Fantasy Island

Elegia americana

Peggior remake, sequel o copia

365 giorni (remake/copia polacco di Cinquanta sfumature di grigio )

(remake/copia polacco di ) Dolittle

Fantasy Island

Hubie Halloween (remake/copia di Ernest e una spaventosa eredità )

(remake/copia di ) Wonder Woman 1984