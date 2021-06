Glenn Close coi fratelli Josh Brolin e Peter Dinklage nella nuova commedia del regista di Palm Springs

News Cinema

Perennemente bocciata agli Oscar, la grande attrice Glenn Close si consolerà con un ruolo nella commedia Brothers, diretta dal regista di Palm Springs, Max Barbakow, dove affiancherà Josh Brolin e Peter Dinklage.

Quando abbiamo intervistato Max Barbakow, autore dell'interessante commedia con loop temporale Palm Springs, ci disse che sperava di fargli seguire un film intitolato Good,Bad & Undead, con Jason Momoa e Peter Dinklage. Non sappiamo cosa ne sia stato di quel progetto, ma il secondo film del regista sarà la commedia Brothers, da un paio d'anni in cerca d'autore, dove dirigerà proprio Dinklage, assieme a Josh Brolin e alla grande Glenn Close, che non perde mai lo smalto, nemmeno quando vede l'Oscar sfuggirle per l'ennesima volta.

Di produzione Legendary, Brothers è scritto da Macon Blair, e dall'autore di Tropic Thunder, Etan Cohen. Non sono stati ancora rivelati dettagli sulla trama, ma si parla del film come simile alla commedia del 1988 I gemelli, con Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito, anche se non è mai stato detto che Brothers ne sarà un remake.

Di certo c'è che Josh Brolin e Peter Dinklage saranno i due improbabili fratelli del titolo, mentre non sappiamo quale ruolo interpreterà Glenn Close: forse la madre? O la sorella? Di certo sarà interessante vederla di nuovo in un ruolo brillante, anche se dubitiamo che sarà questo a fruttarle la sua nona candidatura agli Oscar, che speriamo prima o poi possa concretizzarsi.