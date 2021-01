Glassboy: in anteprima esclusiva il teaser trailer del film

News Cinema

Scritto e diretto da Samuele Rossi, questo young movie tratto da un romanzo Premio Andersend debutterà il 1°febbraio in streaming, on demand sulle principali piattaforme che operano in Italia.

Debutterà il 1°febbraio in streaming, on demand sulle principali piattaforme che operano in Italia, un film intitolato Glassboy, racconto di formazione che parla di voglia di libertà, di avventura, di crescita e di amicizia.

Il film, distribuito da Solaria Film in collaborazione con Minerva Pictures, è stato scritto e diretto da Samuele Rossi, giunto alla sua seconda opera di finzione, ed è liberamente ispirato al romanzo "Il Bambino di Vetro", scritto da Fabrizio Silei e vincitore del Premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai migliori libri per ragazzi, ai loro autori, illustratori ed editori.

Questa la sinossi ufficiale del romanzo:

Un fazzoletto blu annodato al collo, una mappa, un fucile a elastico: che altro serve per essere felici? Costretto in casa da una misteriosa malattia, Pino guarda la vita scorrere oltre la finestra. Ma oggi è successo qualcosa di straordinario. I ragazzi del quartiere, che si stanno preparando alla battaglia, l’hanno ammesso nella banda: Pino, il “bambino di vetro”, troppo fragile per vivere, è pronto a combattere al fianco dei nuovi amici. Ma sulla felicità appena assaporata si allungano le ombre: il corpo che non tiene il passo dei desideri, l’ansia dei genitori, lo zelo di una nonna decisamente troppo apprensiva…

Glassboy vede coinvolti nel cast un’inedita Loretta Goggi nei panni dell’apprensiva e dispotica nonna di Pino, e ancora Giorgia Wurth, Massimo De Lorenzo, Giorgio Colangeli, David Paryla e Pascal Ulli, oltre al giovanissimo Andrea Arru (già nel Calibro 9 di Toni D'Angelo) nei panni del protagonista.

Questo, che vi presentiamo in anteprima esclusiva, è il teaser trailer di Glassboy:

Glassboy: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Dopo essersi aggiudicato il premio ECFA come Miglior Film Europeo per Ragazzi al PÖFF | Tallinn Black Nights Film Festival, Glassboy è stato presentato in anteprima nazionale come unica opera italiana alla winter edition del 50/mo Giffoni e sarà presentato nel concorso ufficiale del FICAIJ, il Festival Internazionale del Cinema e dell'Audiovisivo per Bambini e Giovani, una delle più importanti vetrine in Sud America. Entrerà anche a far parte della short list per aggiudicarsi il premio come miglior film per ragazzi alla Berlinale 2021.