Girl power - La rivoluzione comincia a scuola: il trailer della teen comedy femminista di Amy Poehler

Amy Poehler torna alla regia con Girl power - La rivoluzione comincia a scuola e ci porta in un liceo dove il maschilismo è di casa. Del film, su Netflix a marzo, è arrivato il trailer.

Amy Poehler, che sarà una delle conduttrici della cerimonia dei Golden Globe 2021, è tornata dietro alla macchina da presa per dirigere una commedia femminista al punto giusto nel quale si ritaglia anche un ruolo. In Girl power - La rivoluzione comincia a scuola, l'attrice è la madre di un'adolescente che si batte per i diritti della donne nel sonnacchioso liceo che frequenta, cercando di scatenare una rivoluzione. A interpretare la ragazza è Hadley Robinson, che ha interpretato un personaggio secondario in Piccole Donne della Gerwig.

Girl power - La rivoluzione comincia a scuola, di cui è appena uscito il trailer, debutterà su Netflix il prossimo 3 marzo. Anche l'opera precedente di Amy Poehler, Wine Country, aveva debuttato sulla piattaforma streaming, senza però ottenere il successo sperato. Qui però c'è un libro abbastanza conosciuto e amato alla base del film, intitolato Moxie e scritto da Jennifer Mathieu, e quindi la partenza è buona. A trasformarlo in una sceneggiatura sono stati Tamara Chestna e Dylan Meyer.

Girl power - La rivoluzione comincia a scuola è interpretato anche da Lauren Tsai, Patrick Schwarzenegger, Nico Hiraga, Sydney Park, Josephine Langford, Clark Gregg, Josie Totah, Anjelika Washington, Charlie Hall e Sabrina Haskett. Nella commedia, perché di una commedia si tratta, appaiono infine Ike Barinholtz e Marcia Gay Harden.

Ecco la sinossi e il trailer di Girl power - La rivoluzione comincia a scuola:

Vivian (Hadley Robinson), una ragazza di 16 anni all'apparenza timida, ha sempre preferito tenere la testa bassa e passare inosservata. Ma l'arrivo di una nuova studentessa (Alycia Pascual-Peña) la costringe a esaminare il comportamento indisciplinato degli altri studenti del suo liceo, che sono totalmente fuori controllo, e a rendersi conto che non ne può più. Ispirata dal comportamento ribelle di sua madre (Amy Poehler), Vivian fa pubblicare anonimamente una rivista amatoriale underground intitolata Moxie per denunciare i pregiudizi e i comportamenti sbagliati nel liceo e inaspettatamente fa nascere un movimento. Trovandosi al centro di una rivoluzione, Vivian comincia a stringere amicizia con altre giovani donne e alleate, superando con il suo messaggio le divisioni che regnano nelle associazioni e nei gruppi di studenti e imparando con loro a muoversi fra gli alti e i bassi della vita scolastica.